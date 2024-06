Intimidazioni a Delli Noci e Stefanazzi, solidarietà della Uil Lecce

LECCE - “Gli atti intimidatori che hanno riguardato nelle scorse ore l’onorevole Claudio Stefanazzi e l’assessore regionale Alessandro Delli Noci sono gravissimi, frutto purtroppo di una campagna elettorale che è stata contrassegnata da troppi veleni, offese e accuse nelle piazze reali e virtuali. Oltre ad esprimere la solidarietà della Uil di Lecce all’onorevole Stefanazzi e all’assessore Delli Noci, non possiamo esimerci dall’invitare tutti, politici e cittadini, nonché i tanti ‘leoni da tastiera’, ad abbassare i toni in favore di un confronto democratico, basato su idee, valori e proposte costruttive, ma soprattutto rispetto per chi la pensa in maniera diversa" ha dichiarato, in una nota, il coordinatore territoriale UIL Lecce, Mauro Fioretti.





"Questo clima di odio non fa bene a nessuno, ci auguriamo che le autorità possano presto fare chiarezza sulla matrice di questi atti vigliacchi” ha dichiarato ancora Mauro Fioretti.