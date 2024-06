Bari, 6 giugno 2024 – Una donna di 58 anni è stata investita questa mattina in corso Vittorio Emanuele a Bari da un'utilitaria. L'incidente è avvenuto mentre la vittima stava attraversando la strada. Fortunatamente, un medico di passaggio ha prestato i primi soccorsi immediatamente dopo l'investimento.Sul posto è intervenuto prontamente il personale del 118, che ha stabilizzato la donna mettendola su una barella e applicando un collare per precauzione. Successivamente, la 58enne è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.I rilievi sull'incidente sono stati affidati alla Polizia Locale, che sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e determinare eventuali responsabilità.