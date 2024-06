Jazz a Corte: al via la sesta edizione con Roberta Gentile al Palazzo delle Arti Beltrani

Roberta Gentile: l'astro nascente del Pop Soul



Roberta Gentile, prodotta dal leader degli Incognito, Jean Paul “Bluey” Maunick, aprirà il festival con il suo progetto "Back Home Live 2024". La giovane artista, classe 1994, ha già fatto parlare di sé nella scena soul-jazz internazionale. Dopo aver debuttato al Blue Note di Tokyo nel 2017 e aver partecipato a numerosi festival internazionali, Gentile è pronta a presentare il suo nuovo lavoro, che unisce sonorità mediterranee a influenze internazionali.

Il concerto del 23 giugno rappresenta un omaggio a grandi nomi del cantautorato italiano come Pino Daniele, Lucio Dalla, Mango e Loredana Bertè, oltre a includere brani del suo primo album "Bring It On". Ad accompagnare Roberta Gentile, una band di musicisti di spicco: Federico Malaman al basso, Gianluca di Ienno al pianoforte e synth e Ricky Quagliato alla batteria.