La Banca di Credito Cooperativo di Conversano inaugura la nuova filiale a Bari

BARI - La Banca di Credito Cooperativo di Conversano ha inaugurato la sua nuova filiale in via Papa Giovanni XXIII n. 163, a Bari. Nella nuova sede si trasferiscono le attività della filiale storica del capoluogo pugliese, poco distante dai nuovi uffici.Il taglio del nastro inaugurale ha visto la partecipazione del presidente della Banca, Donato Venerito, del direttore generale, Luigi Duranti, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e numerosi clienti.Il Presidente Venerito ha annunciato l'apertura di una seconda filiale nel capoluogo barese prevista per il prossimo anno, testimoniando così l'impegno continuo della Banca di Credito Cooperativo di Conversano nell'espansione e nel consolidamento delle relazioni con la città.La nuova filiale rappresenta un modello all'avanguardia nell’offerta bancaria del territorio che si fonda, nel caso della Banca di Credito Cooperativo, sulla forza del dialogo che da sempre contraddistingue il rapporto con la propria clientela.L’inaugurazione della nuova filiale rientra in un progetto più ampio di ristrutturazione delle sedi, avviato da qualche tempo, che va verso una maggiore sostenibilità ambientale con un design che promuove la connessione diretta tra i clienti e il personale della Banca, eliminando barriere fisiche per creare un ambiente più accogliente e familiare."Il nostro impegno per l'innovazione e la vicinanza alle esigenze delle persone si riflette nell'apertura di questa nuova filiale", ha dichiarato il Presidente Venerito. "Con questo investimento, continuiamo a rafforzare il legame con il territorio di Bari e a promuovere un modello di banca moderno, accessibile e attento alle dinamiche locali."L'inaugurazione della filiale di Bari è, dunque, l'inizio di un programma di espansione che mira a migliorare ulteriormente l'accessibilità e la qualità dei servizi offerti alla clientela.