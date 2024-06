La cena inaugurale del G7 al Castello Svevo di Brindisi: un'esperienza gastronomica pugliese

Un Menu di tradizione e innovazione



Il presidente di Federalberghi, Pierangelo Argentieri, responsabile dell'organizzazione della cena, ha anticipato che il menu sarà un'ode alla tradizione pugliese con un tocco di innovazione. Tutti gli ingredienti utilizzati, dai pomodorini fiaschetto di Torre Guaceto al crumble di tarallo dolce con ciliegie ferrovia, saranno rigorosamente locali, promettendo un'esperienza culinaria autentica e indimenticabile.



Il menu della serata include:





Antipasto : Scorfano con pomodorini secchi ed erbe aromatiche, accompagnato da barattieri e pomodorini fiaschetto di Torre Guaceto.

: Scorfano con pomodorini secchi ed erbe aromatiche, accompagnato da barattieri e pomodorini fiaschetto di Torre Guaceto. Primo piatto : Tortelli ripieni di gallinella, con julienne di pesce serra affumicato, un omaggio alla raffinata cucina italiana.

: Tortelli ripieni di gallinella, con julienne di pesce serra affumicato, un omaggio alla raffinata cucina italiana. Secondo piatto : Filetto di dentice alle mandorle di Toritto, servito con crema di burrata di Andria e crumble di tarallo dolce con ciliegie ferrovia.

: Filetto di dentice alle mandorle di Toritto, servito con crema di burrata di Andria e crumble di tarallo dolce con ciliegie ferrovia. Dessert: Una selezione di dolci pugliesi per concludere il pasto in bellezza. Accompagnamenti di prestigio



Le pietanze saranno abbinati con vini locali selezionati per esaltare i sapori dei piatti, completando l'esperienza culinaria con l'amaro Carduus di Brindisi e il caffè Fadi, prodotto localmente.



Atmosfera e accoglienza



L'evento si svolgerà in tre sale distinte del Castello Svevo, offrendo un ambiente raffinato e intimo per i capi di Stato, i loro staff e i diplomatici presenti. L'organizzazione dell'intero evento è stata curata nei minimi dettagli, garantendo che ogni aspetto rifletta l'ospitalità e la ricchezza culturale della Puglia.



Conclusioni



Questa cena non solo promette di essere un momento di degustazione gastronomica di alto livello, ma rappresenta anche un'opportunità per la Puglia di mostrare al mondo la sua eccellenza culinaria e l'accoglienza calorosa dei suoi abitanti. Il G7 al Castello Svevo di Brindisi si preannuncia dunque non solo come un'importante occasione diplomatica, ma anche come un'esperienza indimenticabile per i partecipanti, che potranno gustare i tesori culinari di una delle regioni più belle e ricche d'Italia.

BRINDISI - Stasera, nel suggestivo scenario del Castello Svevo di Brindisi, si terrà la cena inaugurale del G7, un evento atteso che celebra non solo la diplomazia internazionale ma anche l'eccellenza gastronomica della Puglia. I leader dei sette paesi più industrializzati al mondo, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, saranno ospiti di un menu raffinato composto da quattro portate, pensato per esaltare i sapori autentici della regione.Il presidente Usa Joe Biden non sarà presente all'evento serale offerto dal presidente Mattarella. Lo apprende l’ANSA da fonti della sicurezza. Il presidente americano sarebbe affaticato per gli impegni che ha dovuto affrontare negli ultimi giorni. Biden è alla seconda trasferta europea in poco meno di una settimana.