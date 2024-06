Le forze speciali dell'IDF liberano quattro ostaggi israeliani a Gaza

Reazioni e Dichiarazioni



Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha descritto l'operazione come un "trionfo miracoloso", lodando l'eroismo delle forze israeliane. Noa Argamani, una degli ostaggi liberati, ha espresso la sua emozione parlando con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. "Sono molto emozionata, non parlo ebraico da così tanto tempo," ha detto Argamani. Netanyahu ha risposto: "Neppure per un minuto abbiamo smesso di pensare a te e non ci siamo arresi. Non so se ci hai creduto ma noi non ci siamo arresi."



Conseguenze Politiche



La liberazione degli ostaggi ha avuto ripercussioni anche sulla politica interna israeliana. Il ministro del Gabinetto di Guerra, Benny Gantz, ha cancellato un discorso serale in cui si prevedeva che avrebbe ritirato l'appoggio del suo partito al governo di unità nazionale.



Un Sacrificio Eroico



Purtroppo, l'operazione ha avuto anche un costo umano. L'agente delle forze speciali anti terrorismo israeliane "Yaman", l'ispettore capo Arnon Zamora, è morto a seguito delle ferite riportate durante l'operazione. La polizia ha confermato che Zamora è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale in condizioni critiche.



Questa operazione rappresenta un momento significativo nella lotta contro il terrorismo e il salvataggio degli ostaggi, evidenziando il coraggio e la dedizione delle forze di sicurezza israeliane.

