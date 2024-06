Iga Swiatek regina del Roland Garros per la quarta volta

Roland Garros fb

PARIGI - Iga Swiatek ha conquistato il suo quarto titolo al Roland Garros, confermandosi una delle giocatrici più dominanti del tennis femminile. In finale, ha sconfitto l'azzurra Jasmine Paolini con un punteggio di 6-2, 6-1.Il match è iniziato in modo promettente per Paolini, che ha affrontato con determinazione il primo difficilissimo turno di servizio e ha persino strappato il servizio alla numero 1 del mondo. Tuttavia, il vantaggio dell'italiana è stato di breve durata. Swiatek ha rapidamente recuperato il break e ha preso il controllo del match, imponendo un ritmo sempre più alto. Dopo aver consolidato il vantaggio sul 5-2, Swiatek ha conquistato un altro break, chiudendo il primo set con un punteggio di 6-2.Il secondo set è iniziato male per Paolini, che ha concesso due palle break e, nonostante abbia lottato per portarsi ai vantaggi, ha ceduto il servizio, trovandosi rapidamente sotto 3-0. Nonostante il sostegno dalla box di Sara Errani, finalista del Roland Garros nel 2012 e compagna di doppio di Paolini, e dalla capitana azzurra Tathiana Garbin, Paolini non è riuscita a contrastare lo strapotere di Swiatek.Swiatek, grande appassionata di tiramisù, ha chiuso il secondo set con un netto 6-1, dimostrando ancora una volta la sua superiorità sulla terra rossa parigina.Per Paolini, nonostante la sconfitta in singolare, c'è ancora una speranza di vittoria al Roland Garros. Domani, infatti, insieme a Sara Errani, lotterà per il titolo di doppio. Con la determinazione e il supporto della sua mentore e collega, Paolini spera di portare a casa un trofeo dal prestigioso torneo parigino.