Le partite del Campionato europeo di calcio in diretta sulle navi Costa Crociere

GENOVA – A bordo delle navi di Costa Crociere, gli ospiti in vacanza avranno la possibilità di assistere alle partite del prossimo Campionato Europeo di Calcio, che si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio prossimo.Durante la loro vacanza in crociera, sia nel Mediterraneo che nel Nord Europa, gli ospiti della compagnia italiana potranno vedere tutti gli incontri in programma grazie alla trasmissione via satellite con un'ampia copertura. Le partite saranno disponibili gratuitamente sui maxi-schermi delle aree pubbliche delle navi, offrendo così un’esperienza sportiva immersiva anche in mare aperto.Oltre a godersi le partite del Campionato Europeo di Calcio, gli ospiti delle navi Costa potranno vivere esperienze uniche. La grande novità di Costa per questa estate sono le “Sea Destinations”, destinazioni inedite da scoprire a bordo della nave durante la navigazione. Un viaggio nel viaggio, dove il mare non è solo il mezzo attraverso cui si raggiungono le tappe della crociera, ma diventa un punto di vista privilegiato per vivere momenti suggestivi, raccontando luoghi iconici compresi nella rotta della nave.A caratterizzare le crociere Costa anche la ricca offerta gastronomica, con i piatti firmati da tre grandi chef - Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León - che interpretano i sapori delle destinazioni comprese negli itinerari. L'intrattenimento a bordo, con fantastici spettacoli dal vivo, musica e feste a tema, è anch'esso caratterizzato in base agli itinerari, per offrire sempre un tocco locale e rendere ogni crociera un’esperienza indimenticabile.Costa Crociere continua così a innovare e arricchire le proprie proposte, offrendo ai suoi ospiti la possibilità di seguire uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno anche mentre sono in vacanza, garantendo un’esperienza completa che unisce relax, divertimento e passione sportiva.