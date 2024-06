G7 in Puglia: tutte le limitazioni al traffico

SS379 di Egnazia e delle Terme di Torre Canne (BR) direzione Bari (prossimità uscita svincolo Aeroporto) Distributore ENI: dalle ore 07:00 di giovedì 13/06/2024 fino a cessate esigenze.

SS379 di Egnazia e delle Terme di Torre Canne (BR) Km 48+900 direzione Lecce (prossimità uscita svincolo Aeroporto) Distributore Q8 e GPL: dalle ore 07:00 di giovedì 13/06/2024 fino a cessate esigenze.

Le suddette limitazioni potranno interessare anche le strade provinciali SP80, SP83 e SP72. Inoltre, la rete viaria pugliese utilizzata per gli spostamenti delle delegazioni potrà subire altre chiusure temporanee e deviazioni al bisogno. Le strade dei comuni interessati sono state disciplinate con interdizioni, divieti di sosta e regolazioni del traffico, basate sulle “Aree di Accesso Controllato” e “Aree di Scambio”.Il flusso veicolare limitato per spostamenti da Bari a Lecce, e viceversa, può utilizzare l’autostrada A14 Bari-Taranto e proseguire per Lecce tramite le SS7 Appia, SS16 Variante Adriatica e SS613 Brindisi-Lecce durante le fasce orarie non interdette alla circolazione, preferibilmente di notte, oppure attraversando la SS7ter Appia.Consigli e informazioni per gli automobilisti: Si raccomanda di adottare comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme stradali, verificare lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici, assicurarsi della regolarità dei documenti obbligatori, e informarsi sugli scenari meteo attesi. Durante il viaggio, evitare distrazioni alla guida, mantenere una distanza di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini e adattatori. Evitare alcool e droghe alla guida e pianificare soste frequenti di 10-15 minuti ogni due ore di guida.Come informarsi sulle condizioni del traffico: Prestare attenzione ai Pannelli a Messaggio Variabile lungo la rete autostradale. Notizie aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I., nonché tramite i Pannelli a Messaggio Variabile presenti lungo gli itinerari autostradali.