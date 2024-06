Lecce: comizio finale di Adriana Poli Bortone

LECCE - Domani, piazza Sant'Oronzo a Lecce sarà il teatro del comizio finale della candidata sindaco del centrodestra, Adriana Poli Bortone. L'evento è previsto per le ore 20.15 e si preannuncia come un importante momento di chiusura della campagna elettorale.Ad affiancare Adriana Poli Bortone sul palco ci saranno figure di spicco del panorama politico italiano. Tra gli altri, saranno presenti il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e il ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini. La loro presenza sottolinea l'importanza strategica di questa tornata elettorale per il centrodestra a livello locale e nazionale.Questo comizio rappresenta un momento cruciale per la candidata e per i suoi sostenitori, che cercheranno di consolidare il consenso elettorale in vista delle prossime elezioni comunali. La partecipazione di due ministri del governo evidenzia il sostegno della leadership nazionale del centrodestra alla candidatura di Poli Bortone e alle sue proposte per il futuro di Lecce.Durante il comizio, è previsto che Adriana Poli Bortone affronti i principali temi della sua campagna elettorale, tra cui lo sviluppo economico del territorio, il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della città. La presenza di Raffaele Fitto e Anna Maria Bernini potrebbe inoltre portare all'attenzione del pubblico le politiche nazionali e regionali in ambito europeo e universitario, evidenziando le sinergie tra i diversi livelli di governo.