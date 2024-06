Inaugurazione dei campi da padel a Trinitapoli

Gestione e strutture



La gestione dei campi è stata affidata all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Padel Trinitapoli", selezionata tramite avviso pubblico. L'associazione garantirà la custodia e la vigilanza dell'impianto, offrendo sicurezza e assistenza a tutti gli utenti. Inoltre, l'ASD Padel Trinitapoli ha realizzato una tendostruttura per una maggiore fruibilità e un piccolo prefabbricato per il deposito delle attrezzature sportive, dei dispositivi medici, del kit di primo soccorso e del defibrillatore portatile.



Fondata a dicembre 2022, l'associazione è guidata dal presidente Emanuele Loconte, insieme ai soci fondatori Raffaele Giannattasio, Renato Piccoli e Gregorio Perchinelli. "Il primo input è stato accolto favorevolmente, e in tempi rapidi, i campi sono stati realizzati sull'unico terreno comunale adibito a uso sportivo libero e fino a quel momento inutilizzato. Il risultato ottenuto ci ha molto gratificato, e abbiamo provato grande soddisfazione nel vincere il bando di gara indetto l'8 marzo 2024", ha dichiarato Loconte.



Progetti futuri



L'ASD Padel Trinitapoli ha in programma di investire i proventi dell'associazione per migliorare ulteriormente lo spazio a disposizione, con l'installazione di una piccola struttura prefabbricata da utilizzare come reception e deposito delle attrezzature di primo soccorso e sportive.

L'inaugurazione



All'inaugurazione saranno organizzate delle partitelle di Padel a cui parteciperà anche il neo sindaco Francesco di Feo. L'evento vedrà la presenza di molte autorità sportive e civili, tra cui il delegato provinciale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) Massimo Di Muro. L'inaugurazione rappresenta un momento significativo per la comunità di Trinitapoli, che ora potrà godere di strutture all'avanguardia per praticare uno degli sport più amati del momento.

Sabato 22 giugno, alle ore 20, si terrà l'inaugurazione di una nuova stagione di Padel a Trinitapoli, in via Pietro Nenni. Questo evento segna un'importante novità per gli appassionati del Padel, sport in rapida crescita in tutta Italia, che ora non dovranno più recarsi nelle città limitrofe per praticarlo.Nel piccolo centro ofantino, sono stati realizzati due campi da Padel su un'area di 1.200 mq, situata tra via Pietro Nenni e via Mandriglia. L'intervento, dal valore di centocinquantamila euro, è stato finanziato con fondi statali destinati ai Comuni in fase di scioglimento.