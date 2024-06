Lecce, il 29 giugno secondo appuntamento con 'A Day With…' ad Alimenta Bistrot

LECCE – Alimenta Bistrot è lieto di annunciare il secondo appuntamento con "A Day With…", un evento a cura del progetto Fotogrammatica. – Alimenta Bistrot è lieto di annunciare il secondo appuntamento con "A Day With…", un evento a cura del progetto Fotogrammatica.





A partire da mercoledì 5 giugno fino al 29 giugno, il bistrot sociale (via Egidio Reale 61/A - Lecce) ospiterà una mostra fotografica del rinomato fotografo tricasino Daniele Met.





Daniele Metrangolo, in arte Daniele Met, celebre per la sua versatilità che spazia dalla fotografia di ritratto a quella naturalistica, esporrà alcune sue opere in tema landscape, che combinano visionarietà e realismo, offrendo una riflessione affascinante su paure e desideri umani. Le sue immagini non conducono in dimensioni assurde o surreali, ma giocano sulla distorsione della realtà, creando forme tangibili e suggestive.





La mostra anticipa il concept workshop "A Day With..." di Fotogrammatica, giunto alla sua seconda edizione, che si terrà il 29 giugno. Questa giornata sarà dedicata agli appassionati di fotografia che desiderano collaborare e lasciarsi ispirare dalla visione artistica di un fotografo professionista ogni volta diverso. Il workshop si concentrerà sul tema del ritratto e si svolgerà dalle 9:30 alle 19:00 nell'area coworking di Alimenta Bistrot.





Dettagli dell'Evento:

Mostra fotografica dal 05 al 29 giugno





Workshop "A day with..."

- Data: 29 giugno 2024

- Orario: 9:30 - 19:00

- Tema: Ritratto in sala posa

- Luogo: Alimenta Bistrot, via Egidio Reale 61/A, Lecce





Programma del Workshop:

- 09:30: Registrazione dei partecipanti

- 10:00: Briefing e tavola rotonda con il fotografo ospite

- 12:30: Aperitivo preparato dallo chef Ennio Di Virgilio

- 13:30: Sessione di shooting in sala posa con due modelli

- 18:00: Dimostrazione di post-produzione del negativo RAW





Il workshop sarà guidato da Daniele Met e dal team di fotogrammatica, e offrirà un'opportunità unica per approfondire le tecniche fotografiche e la post-produzione in un ambiente creativo e stimolante.





Fotogrammatica, è un progetto di divulgazione fotografica creato e curato dai fotografi Morra Paolo, Gianluca Carluccio e Sandra Sammali.