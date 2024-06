Brindisi, grande successo al Caffè 80 per i bolidi di 'Ritorno al Futuro' e 'Supercar'

BRINDISI - Sabato 8 giugno si è tenuta la terza edizione del raduno di 5 DeLorean del territorio pugliese con ospite speciale Kit del telefilm "Supercar".





A partire dalle ore 9 fino alle ore 13:30 presso l’area esterna al Caffé 80, in via Provinciale per Lecce n°20 presso la Stazione di servizio Guido Lucia, si sono potute ammirare la DeLorean del Team di Federica Fanciullo del Caffé 80 e Piero Fanciullo (Brindisi), di Cristian Ciriani (Taranto), di Giovanni Lacaita (Taranto), di Alex Gentilini (Mesagne) e di Corradino Giuranno (Lecce).





Guest of Honor Domenico Foti del Team Nervoso con la Supercar Kit del famoso telefilm con protagonista David Hasselhoff.





Intervista a FEDERICA FANCIULLO del Caffè 80. Intervista, riprese e montaggio a cura di DANIELE MARTINI.