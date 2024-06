Lecce, la startup Sportzine vince il Premio Lorenzo Toma 2024

Ad essere giunta prima, vincendo il premio in denaro di 500 euro, è stata "Sportzine", www.sportzine.it , ideata e fondata da Filippo Milanese e Francesco Pio Manca e condotta da altri 5 giovanissimi componenti del team. Sportzine ha la mission di vivere e raccontare lo sport dalla parte dei "teen", soprattutto mirata all’amatissima squadra del Lecce Calcio. Il servizio che ha permesso ai ragazzi di vincere l’importante sfida è probabilmente quello denominato “Ci vediamo allo Stadio”, con cui Filippo e Francesco Pio, in tutte le partite del Lecce giocate in casa da novembre in poi, hanno effettuato un dettagliato servizio di radiocronaca destinato esclusivamente a tutti i tifosi non vedenti e ipovedenti che vanno allo stadio. In questo modo i tifosi, oltre a vivere l’emozione dei suoni dello stadio, hanno potuto anche "vedere" tutte le azioni della partita attraverso l’accorata e accurata descrizione dei giovani startupper salentini di Sportzine.