Lecce, 'Musica Etica': il 14 giugno nel Parco dei Colori evento a sostegno dei bambini congolesi

LECCE - Il prossimo venerdì 14 giugno 2024 (dalle 19.30 – ingresso gratuito), presso il "Parco dei Colori" a Lecce, Sud Sonico APS, in occasione del suo compleanno quinquennale, organizza il terzo evento di Musica Etica, progetto ideato per sostenere cause umanitarie e ambientali a livello globale. - Il prossimo venerdì 14 giugno 2024 (dalle 19.30 – ingresso gratuito), presso il "Parco dei Colori" a Lecce, Sud Sonico APS, in occasione del suo compleanno quinquennale, organizza il terzo evento di Musica Etica, progetto ideato per sostenere cause umanitarie e ambientali a livello globale.





Musica Etica è un evento musicale di raccolta fondi, il cui obiettivo è migliorare lo status di persone e territori colpiti da crisi umanitarie, grazie alla musica. Il terzo evento, dedicato ad associati e cittadini, è dedicato al sostegno di ‘Pamoja’, la scuola di emergenza di Kolwezi, un luogo di pace e di istruzione che garantisce ai bambini il diritto ad una gioventù dignitosa, minacciata da pratiche di sfruttamento di risorse umane e minerarie per l’estrazione di cobalto, minerale prezioso e per il quale i bambini sono forzati a lavorare in condizione di semi-schiavitù. L’evento rientra nella ‘Queeresima’, il percorso di appuntamenti a sostegno di ORDA PRIDE, il pride intersezionale queer di OFFICINE MAI+.





Il programma dell’evento presenta performance live e dj sets di musicisti e performer, i quali, candidandosi ad una open call, desiderano aiutare le organizzazioni a sostenere questa causa tramite le loro esibizioni dal vivo. Durante l’evento, sarà presente un desk di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la suddetta causa. I proventi delle donazioni raccolte durante l’evento saranno interamente destinati a STILL I RISE, organizzazione non profit internazionale e completamente indipendente, che gestisce la scuola di ‘Kolwezi’, e che si batte per garantire una vita ed un futuro dignitoso a migliaia di bambini tra Yemen, Siria, Kenya, Congo e Colombia.





Il programma artistico prevede i dj sets di KIKA DJ, colonna portante della scena musicale suditaliana specializzata in hip-hop, dub e elettronica, e Vinz Giaimis, cultore e collezionista che propone una selezione di elettronica sperimentale, anarchia psichedelica, e kosmische musik in modo fluido e organico.





L’evento è dedicato ad associati e cittadini che sposano questa causa, e desiderano aiutare le organizzazioni a tutelare i diritti e migliorare la vite delle persone. Musica Etica nasce dall’intento di aiutare concretamente cittadini e territori che, a causa di guerre, ingerenze geopolitiche, e disastri ecologico-ambientali, sono di fatto preclusi all’accesso a diritti di base, istruzione, ed un dignitoso sviluppo sociale e culturale. Musica Etica si configura infatti come un evento di sensibilizzazione gratuito ed itinerante che, tramite un programma di performance sonore live e dj sets, desidera contribuire a migliorare la vita delle persone.





Contatti

Sud Sonico





Musica Etica