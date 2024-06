Lecce, 'Siamo tutti candidati': i comizi di quartiere di questa settimana del candidato sindaco Carlo Salvemini

LECCE - Per tutta la settimana Carlo Salvemini sarà nei quartieri della città incontrare i cittadini. Spazi pubblici, piazze, strade dove ribadire la necessità di sentirti tutti candidati per vincere al ballottaggio contro il centrodestra e la sua classe di potere, ripresentatasi in forze per rientrare a Palazzo Carafa. - Per tutta la settimana Carlo Salvemini sarà nei quartieri della città incontrare i cittadini. Spazi pubblici, piazze, strade dove ribadire la necessità di sentirti tutti candidati per vincere al ballottaggio contro il centrodestra e la sua classe di potere, ripresentatasi in forze per rientrare a Palazzo Carafa.





Dopo l’affollato comizio di Piazza Ludovico Ariosto, il candidato sindaco della coalizione progressista sarà nel pomeriggio di oggi in Piazza San Michele Arcangelo (Case Magno) alle 18. Nella giornata di domani, martedì 18 giugno, sarà a Piazzale Bologna nel quartiere Stadio, mercoledì 19 alle 18 a Villa Convento e alle 19 ai Salesiani, giovedì 20 alle 18 a Borgo San Nicola e alle 20 in Via Silvio Pellico, il 21 giugno alle 18 in Piazza Dante Alighieri e alle 19 in Via Adriatica.





Venerdì 21 giugno sarà anche il giorno del comizio finale in Piazza Sant’Oronzo.