L’Estate pirotecnica di Vico del Gargano, San Menaio e Calenella

VICO DEL GARGANO – I concerti di Serena Brancale (22 giugno), Dolcenera (21 luglio), Mario Venuti (2 agosto) e Raf (22 agosto); le serate-intervista a tu per tu con Stefania Orlando (14 luglio), Ornella Muti (6 agosto) e Patrizia Pellegrino (14 agosto); i big del Festival Gargano dei Giornalismi con Luca Barbarossa (27 luglio), Marco Liorni e Gene Gnocchi (28 luglio): quelli citati sono soltanto alcuni dei protagonisti dell’Estate Vichese 2024, un programma con circa 100 eventi da giugno a settembre. Assieme a loro, infatti, ci saranno anche Dario Ballantini (20 luglio), Cristiano Militello (24 agosto) e tanti altri ancora. Un’estate, quella vichese, che porterà i suoi eventi non solo nel cuore del borgo, ma anche in Foresta Umbra, nelle strutture e sulle spiagge di San Menaio e Calenella.. “Tra piccoli e grandi eventi”, spiega il sindaco Raffaele Sciscio, “per quattro mesi tutti i luoghi più belli del nostro centro storico, assieme a quelli di San Menaio, Calenella e anche della Foresta Umbra saranno animati da circa 100 appuntamenti con musica, arte, libri, teatro, tornei sportivi, cabaret, giornalismo, enogastronomia e tradizioni. Gli eventi sono stati distribuiti temporalmente in modo più completo e omogeneo. La collaborazione tra il Comune di Vico del Gargano e le Pro Loco, le Confraternite, gli operatori turistici e commerciali, le associazioni, gli altri enti e istituzioni territoriali ha permesso di elaborare un programma di manifestazioni davvero di grande rilievo”.. A inaugurare l’Estate Vichese 2024 sarà “Puliamo il mondo”, iniziativa che si terrà l’8 giugno e prenderà il via alle ore 17 nel Parco Giochi di Vico del Gargano con l’Associazione Clown dottori della delegazione vichese de “Il Cuore di Foggia”. Il 9 giugno, invece, alle ore 17 tutti nella Piana di Calenella per la Merenda nell’Oliveta organizzata dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio e ospitata tra gli ulivi dell’Azienda Agricola Andrea Piccolo. Assieme alle tante novità di una programmazione davvero molto ampia, sono stati confermati alcune delle manifestazioni che ormai caratterizzano l’estate vichese: l’appuntamento con i libri e le interviste alle personalità della cultura e dello spettacolo con “Agorà”, il Festival Gargano dei Giornalismi, tutti gli eventi legati alla tradizione, i concerti in Foresta Umbra.. “Le manifestazioni sono davvero moltissime, a cittadini, visitatori e turisti consiglio di tenere il calendario degli eventi sempre a portata di mano, così da poter programmare la loro partecipazione a tutti gli appuntamenti da non perdere che si svolgeranno tra il borgo e le nostre località balneari. Ogni giorno daremo informazioni sull’Estate Vichese, in modo da coinvolgere tutti e dare il giusto rilievo a ogni manifestazione. L’impegno di tutti e le sinergie messe in atto hanno prodotto quella che forse è la programmazione più completa e ricca degli ultimi anni”, ha concluso il sindaco Raffaele Sciscio.