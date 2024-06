Liceo Paranoia, un inno all'estate nel nuovo singolo 'Litigare in pace'

“Litigare in pace” è il quarto singolo del progetto Liceo Paranoia, disponibile nelle piattaforme digitali e in radio dal 7 giugno e distribuito da Ada Music Italy. Il brano è prodotto da Keezy e Fra Priolo ed è scritto insieme a Pevecic e Alex “Raige” Vella.

Un brano acceso e passionale che racconta le sfumature delle relazioni amorose. Le chitarre suonate creano un’atmosfera intima nelle strofe e abbracciano l’energia del coro nel ritornello, che si fissa in testa all’istante e non va più via.

Litigare in pace è un paradosso che mette a nudo le dinamiche della vita di tutti i giorni, fatta di alti e di bassi. È una dichiarazione d’amore senza zucchero, come a dire: “troviamo un posto solo per noi e se va male, saremo comunque insieme. Non ci serve altro”.

È un brano da stonare in macchina, al mare, dovunque, quando fa bello o sotto un temporale estivo. Un grido liberatorio, un atto d’amore.





