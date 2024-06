Serie C: il Taranto giocherà le partite in casa al Patini di Castel di Sangro per l'indisponibilità dello Iacovone

Caruso ha dichiarato: “Questa soluzione determinerà un’ importante opportunità per l’ economia di Castel di Sangro e sarà un veicolo di promozione turistica per tutto il territorio”. Si spera che questa situazione non crei problemi ai tifosi del Taranto che dovranno percorrere numerosi chilometri per seguire e sostenere la squadra jonica in Abruzzo.

FRANCESCO LOIACONO - Il Taranto giocherà a Castel di Sangro in provincia dell’ Aquila al “Patini” le gare in casa del prossimo campionato di Serie C. La società pugliese non potrà disputare gli incontri interni allo “Iacovone”, indisponibile per lavori di ristrutturazione programmati per i Giochi del Mediterraneo del 2026. E’ stato raggiunto un accordo tra il presidente del Taranto Massimo Giove e il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso per utilizzare lo stadio della città abruzzese.