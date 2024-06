'L’Italia che conta' arriva a Bari: appuntamento con Giuseppe Conte al teatro AncheCinema

BARI - Domani, lunedì 3 giugno, il Movimento 5 Stelle farà tappa a Bari con l’evento “L’Italia che conta”. L’appuntamento è fissato per le 20:30 al teatro AncheCinema, dove Giuseppe Conte sarà protagonista di una serata dedicata alle battaglie che il Movimento intende portare avanti in vista delle prossime elezioni europee.Durante l’incontro, Conte presenterà cinque punti strategici per un’Europa più vicina ai cittadini, delineando una visione chiara e concreta per il futuro del continente. L’evento durerà circa un’ora e mezza e si preannuncia come un momento chiave per comprendere le proposte del Movimento 5 Stelle per un cambiamento radicale e positivo dell'Unione Europea.L’evento rappresenta un’opportunità per ascoltare direttamente da Giuseppe Conte le strategie e le priorità del Movimento 5 Stelle, con l'obiettivo di costruire un’Europa più giusta, equa e solidale.