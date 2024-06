Putignano piange il 18enne Cristian Ventrella, vittima di un tragico incidente sulla Monopoli-Castelllana

Putignano, 1 giugno 2024 – La comunità di Putignano è in lutto per la tragica scomparsa di Cristian Ventrella, un giovane di 18 anni, vittima di un terribile incidente motociclistico avvenuto questo pomeriggio sulla strada tra Monopoli e Castellana Grotte.Cristian era a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'auto che sopraggiungeva nella corsia opposta. L'impatto è stato violentissimo, e il giovane centauro è stato sbalzato dalla sua moto, finendo a diversi metri di distanza dal punto dello scontro.I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto, ma purtroppo per Cristian non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell'incidente sono risultate fatali, lasciando la comunità sotto shock e profondamente addolorata per la perdita di un giovane pieno di vita e con un futuro davanti a sé.La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in città, suscitando un'ondata di commozione e cordoglio. Cristian era molto conosciuto e amato da tutti, e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva.Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche esatte dell'incidente. Nel frattempo, Putignano si stringe attorno alla famiglia di Cristian in questo momento di immenso dolore, unendosi in un abbraccio collettivo per ricordare il giovane scomparso troppo presto.