LOCOROTONDO - Venerdì 28 giugno 2024, ore 18:00, presso l'Area Cinquenoci, si terrà l'inaugurazione del Polo Educativo Madiba. Durante l'evento verrà illustrata la struttura e si terranno degli Open Days per presentare i servizi offerti.Il Polo Educativo Madiba si propone come un centro innovativo per l'educazione e la formazione, con una vasta gamma di attività e programmi dedicati a bambini, giovani e adulti.