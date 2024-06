'L'Olivo in Puglia. Territori, scenari e proprietà', appuntamento il 27 giugno a Montalbano

- L’Olivo in Puglia, una storia di amore per la terra dura da oltre 3.000 anni. Questa la sintesi del prossimo incontro del GAL Valle d’Itria che si terrà giovedì 27 giugno a partire dalle ore 18.30 presso la sala eventi Natola (in via Teano, 288) a Montalbano di Fasano. Una occasione per parlare non solo di storia, di cultura e di tradizioni agronomiche tramandate di padre in figlio ma soprattutto una opportunità per comprendere i potenziali scenari che attendono il comparto nei prossimi anni.