Lord Byron College celebra il Bicentenario di George Lord Byron con il 'Super Summer Party'

Cosa aspettarsi



La serata sarà condotta dalla talentuosa attrice Azzurra Martino, mentre il gruppo musicale "Tutti pazzi per Mary" allieterà l'evento con un repertorio di brani famosi eseguiti dal vivo. Musica, balli e un ricco buffet contribuiranno a creare un'atmosfera magica sotto le stelle, garantendo un divertimento indimenticabile per tutti i presenti.



Opportunità da non perdere



Iscrizioni e Corsi di Inglese: È l'occasione ideale per assicurarsi un corso di inglese a tariffe vantaggiose. Rinnovando le iscrizioni entro il 20 giugno presso la segreteria della Lord Byron College, potrete bloccare le tariffe dell'anno precedente e confermare il numero di partecipanti al "Super Summer Party".

Sorteggio e Borse di Studio: Durante l'evento si terrà un imperdibile sorteggio di tutte le nuove iscrizioni, con la possibilità di vincere numerose borse di studio e sconti speciali sui prossimi corsi di lingua.

Trasporto Gratuito: Per chi necessita di trasporto, è possibile richiedere un ticket gratuito per il trasferimento da Bari a Bisceglie e ritorno, sempre entro il 20 giugno.



Informazioni e contatti



Per ulteriori informazioni sull'evento, contattate la segreteria della Lord Byron College in Via Sparano, 102 a Bari. Non perdete l'opportunità di partecipare a questo evento speciale e festeggiare con noi il bicentenario di George Lord Byron in un'atmosfera di festa e cultura.



Conclusione



Unitevi a noi per una serata indimenticabile di celebrazione e divertimento al "Super Summer Party" della Lord Byron College. Non mancate questo evento straordinario!



Restate aggiornati su tutte le novità e gli aggiornamenti collegandovi con la nostra segreteria.



Non perdete l'occasione di festeggiare e condividere con noi questa speciale celebrazione!

