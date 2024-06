Mattinata: 36enne ucciso a colpi di fucile in località Tagliata

MATTINATA - Un uomo di 36 anni, Bartolomeo Pio Notarangelo, è stato ucciso a colpi di fucile questo pomeriggio a Mattinata, in provincia di Foggia. L'agguato è avvenuto in località Tagliata, una zona nota per la sua tranquillità, che oggi è stata scossa da questo violento atto.Le circostanze dell'omicidio sono ancora poco chiare e i carabinieri sono intervenuti immediatamente sul luogo per avviare le indagini. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili di questo delitto.