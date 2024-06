Andria: uomo di 68 anni trovato morto in casa, il decesso risale a più di due settimane fa

ANDRIA - Un uomo di 68 anni è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri nella sua abitazione di via Piemonte ad Andria. La morte, secondo le prime ipotesi, sarebbe stata causata da un malore improvviso e risalirebbe a oltre due settimane fa.L'allarme è stato dato da uno dei nipoti della vittima, che viveva da sola. Il nipote, preoccupato per non essere riuscito a mettersi in contatto con lo zio nonostante numerosi tentativi, ha chiamato il 118 intorno alle 19.Per entrare nell'abitazione è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.La scoperta del corpo senza vita ha suscitato sgomento tra i vicini e nella comunità locale. Le autorità competenti stanno ora cercando di ricostruire le circostanze esatte della morte, anche se tutti gli indizi sembrano puntare verso un malore improvviso come causa del decesso.