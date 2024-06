La Puglia brilla nel G7, Tommaso Gioia celebra il successo mondiale della regione

BRINDISI - "Il G7 si è concluso, e la Regione Puglia è stata al centro dell'attenzione mondiale in questi giorni. Siamo estremamente grati al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per aver scelto la Puglia come sede di questo importante evento. Noi pugliesi crediamo di aver meritato questo riconoscimento per tutto ciò che la nostra regione ha prodotto e realizzato negli ultimi 20 anni. Il mondo intero ha avuto modo di ammirare le nostre bellezze paesaggistiche, la nostra cultura e la nostra enogastronomia. Sono particolarmente lieto degli elogi ricevuti dalla Premier riguardo all'organizzazione che la nostra Regione ha messo in campo. È stata eccezionale l'organizzazione sanitaria, e per questo desidero ringraziare il nostro Presidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità, Michele Emiliano, nonché tutto il Dipartimento Sanità della Regione Puglia, guidato da Vito Montanaro" si legge in una nota di Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. - "Il G7 si è concluso, e la Regione Puglia è stata al centro dell'attenzione mondiale in questi giorni. Siamo estremamente grati al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per aver scelto la Puglia come sede di questo importante evento. Noi pugliesi crediamo di aver meritato questo riconoscimento per tutto ciò che la nostra regione ha prodotto e realizzato negli ultimi 20 anni. Il mondo intero ha avuto modo di ammirare le nostre bellezze paesaggistiche, la nostra cultura e la nostra enogastronomia. Sono particolarmente lieto degli elogi ricevuti dalla Premier riguardo all'organizzazione che la nostra Regione ha messo in campo. È stata eccezionale l'organizzazione sanitaria, e per questo desidero ringraziare il nostro Presidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità, Michele Emiliano, nonché tutto il Dipartimento Sanità della Regione Puglia, guidato da Vito Montanaro" si legge in una nota di Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.





"Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine all'ASL di Brindisi che ho avuto l'opportunità di seguire da vicino, al Direttore Generale, Dott. Maurizio De Nuccio, al Dott. Enzo Gigantelli, alla D.ssa Loredana Carulli, al Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza, Dott. Massimo Leone, e a tutti gli operatori sanitari. Il loro impegno e la loro dedizione hanno contribuito in modo significativo al successo dell'evento. La Regione Puglia ha dimostrato al mondo intero la sua capacità di ospitare e organizzare eventi di importanza internazionale, mettendo in mostra non solo le sue bellezze naturali, ma anche la sua competenza nel settore sanitario. Siamo orgogliosi di aver fatto parte di questa esperienza e continueremo a lavorare per mantenere gli standard di eccellenza che ci contraddistinguono. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo successo e che hanno reso la Puglia un punto di riferimento per il mondo intero. Siamo pronti a continuare a promuovere la nostra regione e a accogliere con entusiasmo futuri eventi di rilevanza internazionale" si legge ancora nella nota stampa a cura di Tommaso Gioia.