Medimex 2024: domenica 23 giugno The Jesus and Mary Chain e Pulp chiudono il festival. Al Fusco Lou Reed & David Bowie con Manuel Agnelli

TARANTO - Ultima giornata per Medimex 2024, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura. Dalle ore 10 ultimi appuntamenti per Puglia Sounds Musicarium, la scuola dei mestieri della musica e alle ore 19 al Teatro Fusco (ingresso libero con prenotazione) la grande amicizia e seminale collaborazione tra Lou Reed & David Bowie con Manuel Agnelli e Carlo Chicco – Radio Medimex che sostituirà Gino Castaldo, non presente al Medimex a causa di un’indisposizione (sabato 22 giugno alle ore 19 al Teatro Fusco sarà Carlo Massarini a sostituire Gino Castaldo nel previsto incontro The Beatles & The Rolling Stones).Dalle ore 20.30 Rotonda del Lungomare (ingresso con biglietto per info medimex.it) grande musica live con in apertura la band pugliese Guatemala, che si è già esibita al Primavera Pro di Barcellona e ad agosto sarà ospite allo Sziget Festival di Budapest, e The Jesus and Mary Chain, per l’unica data nel Sud Italia, e Pulp, per l’unica data in Italia.Per i The Jesus and Mary Chain, i fratelli Jim e William Reid, il 2024 è un anno speciale: è il 40esimo anno dal loro primo singolo. A marzo hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album Glasgow Eyes e del singolo Jamcod e l’avvio di un importante tour europeo che è iniziato a Manchester il 22 marzo. Glasgow Eyes è stato registrato presso lo studio Castle of Doom di Mogwai a Glasgow, dove Jim e William hanno continuato il processo creativo che ha prodotto il precedente Damage and Joy, nel 2017, che è diventato l’album di maggiore successo nelle classifiche degli ultimi vent’anni. Ciò che ne è emerso è un disco che vede uno dei gruppi più influenti del Regno Unito abbracciare un secondo capitolo produttivo, il loro vortice di melodia, feedback e caos controllato ora reso più consapevole dal loro amore per i Suicide e Kraftwerk e da un nuovo apprezzamento degli atteggiamenti meno disciplinati riscontrati nel jazz. Jamcod e Glasgow Eyes non solo estendono la storia di The Jesus and Mary Chain, ma sembrano allo stesso tempo un ritorno alle radici. Dall’incendiario debutto di Psychocandy e dal classico Just Like Honey in poi, i fratelli Reid sono diventati costantemente dei “disadattati” che hanno fatto, senza compromessi, la migliore musica di sempre.La storia dei Pulp nasce quando nel 1978 Jarvis Cocker formò la band durante una lezione di Economia alla scuola di Sheffield. La loro prima apparizione pubblica avvenne al Rotherham Arts Center il 5 luglio 1980. La formazione “classica” della band (Nick Banks, Jarvis Cocker, Candida Doyle, Steve Mackey, Russell Senior) si formò nel 1988 quando Jarvis si trasferì a Londra per studiare regia alla St Martin’s School of Art. Mark Webber (che aveva lavorato come tour manager della band) si unì ai PULP durante la registrazione dell’album Different Class nel 1995. L’ultimo album dei PULP We Love Life è stato prodotto da Scott Walker nel 2001.L’intera programmazione del Medimex, si può ascoltare su Radio Medimex, il broadcast ufficiale che seguirà tutti gli eventi realizzando dirette, interviste e special ideato e condotto dai giornalisti Michele Casella, Carlo Chicco e Corrado Minervini, n onda sul sito medimex.it, sui canali social, sulle principali piattaforme digitali e sulle web radio del circuito Luoghi Comuni, iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI. Per informazioni e modalità di ingresso medimex.it.Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, cofinanziato dall’Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8 in collaborazione con Assessorato alle Politiche Giovanili Regione Puglia/ARTI realizzato con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il contributo di Birra Raffo, birra ufficiale del Medimex media partner Radio Rai. Evento realizzato in collaborazione con Ministero del Turismo – Fondo Unico Nazionale Turismo.