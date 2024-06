Medio Oriente: Israele annuncia una pausa tattica nel Sud della Striscia di Gaza

Pixabay

Oggi l'esercito israeliano ha annunciato una "pausa tattica" nel sud della Striscia di Gaza. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato che questa sospensione delle operazioni, per scopi umanitari, avrà luogo tutti i giorni dalle 8 alle 19 fino a nuovo avviso. La pausa riguarda specificamente la strada che va dal valico di Kerem Shalom a Salah al-Din Road e poi verso nord.Questa decisione arriva in un momento di tensioni crescenti e di continue speranze per una tregua duratura. Tuttavia, le dichiarazioni di Osama Hamdan, rappresentante di Hamas a Beirut, hanno gettato un'ombra sulle possibilità di un cessate il fuoco. "Nessuno ha idea di quanti ostaggi israeliani siano ancora vivi," ha affermato Hamdan, indicando che le prospettive di una tregua sono ancora lontane.Le speranze di pace si concentrano sul piano sostenuto dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, ma le posizioni intransigenti dei miliziani palestinesi stanno ostacolando i progressi.Nel frattempo, le forze di difesa israeliane hanno comunicato, come riportato da Haaretz, che otto soldati sono rimasti uccisi nell'esplosione di un veicolo corazzato vicino alla città di Rafah. Questo tragico evento sottolinea la continua violenza e l'instabilità nella regione.La situazione a Gaza rimane critica, con la popolazione civile che continua a soffrire le conseguenze del conflitto. La "pausa tattica" annunciata dalle IDF potrebbe offrire un temporaneo sollievo umanitario, ma la strada verso una pace duratura sembra ancora lunga e incerta.