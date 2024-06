Esordio vittorioso per gli Azzurri: battuta l'Albania 2-1

Nazionale italiana di calcio fb

- Gli Azzurri rispondono prontamente alla vittoria per 3-0 della Spagna contro la Croazia, battendo l'Albania 2-1 nel loro esordio europeo. La partita inizia con un colpo di scena, quando Bajrami sfrutta un'indecisione di Bastoni per battere Donnarumma con una sassata a pochi secondi dal fischio d'inizio.La reazione della squadra italiana non si fa attendere e arriva all'11' minuto. Da un calcio d'angolo, Bastoni si riscatta elevandosi più in alto di Seferi e segnando di testa il gol del pareggio. Il gol vittoria arriva grazie a Barella, che con un tiro da fuori area sorprende Strakosha, che non riesce a raggiungere il pallone.Nel secondo tempo, complice anche il caldo, i ritmi di gioco calano. Tuttavia, gli Azzurri riescono a gestire la partita senza soffrire troppo le iniziative offensive dell'Albania.Con questa vittoria, l'Italia si prepara ora a sfidare la Spagna il prossimo 20 giugno, in una partita che si preannuncia decisiva per il proseguimento del torneo. Gli uomini di Spalletti sono pronti a dare il massimo per affrontare una delle squadre più forti del campionato.