Messico, uomo attaccato da un enorme coccodrillo mentre nuota: video mozzafiato

L'uomo è riuscito a nuotare fino a un gigantesco muro di pietra mentre cercava di sfuggire alle grinfie del coccodrillo. Dopo aver gettato scarpe e vestiti oltre il muro e aver tentato di sollevarsi, il nuotatore frenetico si è rivolto al coccodrillo e ha iniziato a colpirlo sulla testa, sembra mostrare il video. Il filmato terrificante è stato girato da spettatori sconcertati che potevano essere sentiti urlare "no" in preda al terrore mentre l'uomo tentava di fuggire. Ad un certo punto, si vede il trentenne gettare la testa all'indietro mentre cerca di acquisire abbastanza fiducia per sollevarsi verso la libertà.





Dopo pochi secondi, il video mostra l'uomo che scompare dietro il muro mentre si immerge in acqua. Presto riappare e può essere visto saltellare su e giù nella laguna, cercando di combattere la bestia. Usando il muro di pietra come leva, l'uomo ha poi sfruttato l'improvvisa scarica di adrenalina derivante dall'attacco del coccodrillo per liberarsi dall'acqua e gettarsi oltre il muro. Subito dopo la pubblicazione del video virale, l'immagine dell'uomo con una brutta ferita alla coscia ha iniziato a circolare online.





Gli ufficiali della fauna selvatica fanno sapere che la laguna è nota come "paese dei coccodrilli", secondo il dipartimento. I visitatori sono invitati a prestare massima attenzione quando si trovano nella zona, aspettandosi coccodrilli in tutti i corsi d'acqua anche se non ci sono segnali di avvertimento e sii consapevole dell'ambiente circostante non lasciando cibo nelle vicinanze. Il dipartimento incoraggia inoltre le persone a stare lontano dal bordo dell'acqua durante la pesca e ad accamparsi ad almeno 50 metri dal bordo dell'acqua.





L'attacco, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è l’ennesimo che avviene in Messico anche se si ritiene, secondo la D.ssa Diana D’Agata, Veterinary Surgeon del Regno Unito, che l'attacco di coccodrilli più mortale al mondo abbia visto 500 soldati mangiati vivi in "una cacofonia infernale" mentre i loro compagni li sentivano urlare. Il "massacro dell'isola di Ramree" è considerato da molti il peggior attacco di coccodrilli della storia poiché circa 100 animali rettiliani attaccano truppe ignare in fuga attraverso paludi oscure.





È in corso la ricerca di un coccodrillo dopo che un uomo sulla trentina è stato aggredito mentre nuotava in una laguna messicana. Un filmato terrificante ha catturato l'agghiacciante calvario dell'uomo mentre l'enorme coccodrillo lo inseguiva attraverso una laguna torbida dopo essersi avvicinato di soppiatto alle sue spalle. Il filmato mostra il nuotatore in preda al panico che si dibatte nella laguna messicana mentre l'ombra del mostruoso rettile scivolava verso di lui prima di cercare apparentemente di afferrargli una gamba.