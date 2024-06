Trullo 227_Around Photography: mostra d'arte contemporanea a Martina Franca

ph: Mario Laporta



Un percorso visivo variegato



Il percorso espositivo metterà in dialogo artisti e opere diverse, offrendo una panoramica delle tendenze attuali in fotografia. Tra i temi esplorati ci sono la religiosità popolare, la corporeità, la decadenza, le scene di vita quotidiana, la realtà kitsch e il mondo del circo. Le installazioni artistiche completeranno l’esperienza visiva, invitando i visitatori a riflettere e a interagire con le opere esposte.



Programma e partecipanti





Opening: 29 e 30 giugno dalle ore 19.00

Luogo: Trullo Nicolò, via Ostuni 227 zona M, Martina Franca (TA)

Artisti partecipanti:Maria Grazia Carriero

Pierluca Cetera

Teresa Chimienti

Circolo Fotografico Il Castello

Clément Colliard

Francesco Paolo Gassi

Giovanni Izzo

Achraf Khalis

Mario Laporta

Vincenzo Mattei

Cristiano Pallara

Paolo Lorusso e Filomena Moschetta

Barbara Rigon

Michela Rondinone

Giordano Santoro



Eventi collaterali



Il 29 giugno, sotto l’ombra di un enorme noce, si terranno le letture di poesie “Sotto l’albero di noce” a cura di Barbara Gortan, con la partecipazione di vari poeti e l’introduzione della giornalista Rossella Grandolfo. I brindisi saranno offerti da Antonio Prevete, che presenterà riflessioni su “Lo zen e l’arte di bere vino”.



Informazioni e contatti





Media partner: Taranto Buonasera

Info: +39 347 5999666

Non perdete l'occasione di partecipare a questa affascinante esplorazione delle pratiche fotografiche contemporanee e di godere di un evento culturale unico nel cuore della Puglia.

