Alberto Colombo è il nuovo allenatore del Monopoli

Un ritorno benvoluto



Nella sua carriera, Colombo ha accumulato esperienza in numerose squadre, tra cui Renate, Potenza, Pescara, Virtus Francavilla Fontana, Arzignano, Alessandria, Vicenza, Sudtirol, Reggiana e Pro Patria.



Il direttore sportivo Marcello Chiricallo ha espresso grande soddisfazione per il ritorno di Colombo: "È un allenatore che conosco bene, è un aziendalista. Credo di riportare a Monopoli una persona che ha grande entusiasmo. Quando ho alzato il telefono per chiamarlo sembrava che Colombo fosse già sull’aereo per venire a Monopoli. Mi ha colpito molto il suo piacere di sentirmi. Per me il fatto che Colombo abbia questa voglia di unirsi al Monopoli è fondamentale".



Obiettivo Play Off



L’obiettivo dichiarato per la prossima stagione è la qualificazione ai Play Off, un traguardo ambizioso che Colombo e la dirigenza del Monopoli sono determinati a raggiungere. Con la sua vasta esperienza e il suo entusiasmo rinnovato, Colombo rappresenta una scelta strategica per guidare i biancoverdi verso il successo.



Aspettative e speranze



I tifosi del Monopoli accolgono con speranza e fiducia questo ritorno, augurandosi che Colombo possa replicare e migliorare i risultati precedenti. La società è pronta a supportare il nuovo allenatore in questo percorso, puntando a costruire una squadra competitiva e determinata.



La nuova avventura di Alberto Colombo al Monopoli inizia sotto i migliori auspici, con la promessa di un impegno costante e una visione chiara per il futuro della squadra.

