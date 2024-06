Milano Pride, tra sport e diritti: ''Combattiamo contro le discriminazioni''

Milano Pride e Pride Sport Milano, l’associazione che unisce tredici associazioni e oltre 700 atlet* che scelgono di promuovere l’inclusione la gentilezza e il rispetto attraverso il beach volley, il bowling, il calcio, il ciclismo, la corsa, l’escursionismo, la pallacanestro, nuoto e subacquea, la pallavolo, il quidditch, lo sci e il tennis, hanno presentato il PRIDE SPORT MONTH che celebra tutti i colori dello sport con due appuntamenti aperti a tutta la città.

Il primo appuntamento è sabato 8 giugno al Teatro Elfo Puccini alle 30 per una serata in cui le diverse associazioni si raccontano e condividono progetti di gemellaggio, incontro e confronto con squadre, associazioni sportive nazionali, federazioni, squadre, atleti e personaggi dello sport. Per partecipare clicca QUI - Guarda il teaser: https://www.youtube.com/watch?v=VX3SihJKNxM]

Sabato 22 e domenica 23 giugno, Pride Sport Milano trasforma la piazza dell’Arco della Pace in un’arena polisportiva con tornei, eventi, musica, dj-set e cultura aperti al pubblico con un kick-off dell’ultima settimana prima della parata del Milano Pride. Protagoniste le squadre sportive LGBTQ+ ma anche le loro alleate sul territorio nazionale, le federazioni e personalità dello sport.

Allego il comunicato stampa e un'immagine in bassa, a questo link puoi scaricare il press kit e il video: https://tinyurl.com/milanopride2024

In questi mesi, le squadre e le associazioni di Milano Pride Sport hanno infatti giocato, si sono allenate e confrontate sui temi dell’inclusività con i loro omologhi nel settore professionale e non solo. Il PRIDE SPORT MONTH nasce appunto da questi incontri.





Tra i gemellaggi protagonisti quello tra l’associazione LGBTt+ GATE VOLLEY MILANO con la Power Volley Milano, che compete nella Serie A della Lega Italiana di pallavolo e quelli della Peacox Basket Milano con Giampaolo Ricci della mitica Olimpia Armani Milano e la GEAS Basket che gioca nella Serie A Femminile e che è arrivata ai quarti di finali nella stagione attuale del campionato italiano. Il Gruppo Pesce insieme al nuotatore olimpico Alex di Giorgio stanno portando avanti progetti di gemellaggio con varie entità del territorio nazionale. La polisportiva Open Milano ASD, col suo progetto Open Milano Calcio, ha intrapreso un progetto di gemellaggio con una realtà del territorio, Lady Soccer, società di calcio femminile attenta alle tematiche della diversità. Associazione sportiva LGBT+ di beach volley TOUCH con il campione e allenatore Tiziano Andreatta hanno giocato e si sono confrontati l’associazione sportiva di migranti La Mya Parte a partire da partite sociali e solidali.

Un altro esempio è l’associazione podistica LGBT+ FRONT RUNNERS che si è confrontata con le associazioni di corsa per disabili Oltre ASD e YouSport Social Club. Il loro progetto Front Runners Flow si basa sul concetto di stato di flow che si prova nella corsa, una sensazione di pienezza e immersione totale. In questo caso il flow ha anche un significato metaforico che comunica l'idea di movimento, fluidità e armonia, concetti positivi e adatti ad un'occasione incentrata sull'inclusione, sulla diversità e sulla compenetrazione tra gruppi sportivi LGBT+ e non.