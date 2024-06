Mimmo Carnimeo con 'Lucio canta Lucio' tra canzoni intense e da ballare

BARI - Venerdì 28 giugno nella nuova sede estiva del teatro Bravò e dello Stardust, in via Massimi Losacco 4 a Bari, sarà proposto il concerto “Lucio canta Lucio” della tribute e cover band Lucio Dalla & Lucio Battisti.La formazione che si esibirà è composta da Mimmo Carnimeo in voce, Pasquale Cardone e Paolo Lombardi alle chitarre, Leo Eramo alla tastiera, Bruno Florio al basso e Mario Romano alla batteria. Il progetto musicale è proposto da circa tre anni, con vari cambi di musicisti e sostituzione dei brani ma con il concept sempre uguale: mettere in evidenza il significato delle canzoni di questi due grandi artisti.“Dove ci sono della pause, per dare il tempo ai musicisti di prepararsi, intervengo io – ha spiegato Mimmo Carnimeo - parlando con il pubblico e presentando le canzone che proporremo. In queste parentesi metto in primo piano significato dei testi. Tale attività è frutto di un lavoro di analisi nel quale sono stato colpito e affascinato soprattutto da Dalla. È stato un autore capace di racchiudere nelle sue canzoni pensieri così vari, profondi e intensi, che ancora oggi emozionano”.Con un repertorio misto, da canzoni intense e d’ascolto come “Balla balla ballerino”, “La sera dei miracoli” e “Caruso” del cantautore bolognese si passerà, in un crescendo, a brani più movimentati e frizzanti come “Con il nastro rossa”, “Il tempo di morire” e “Un’avventura” di Battisti, lasciando spazio ai presenti anche di ballare.“La serata sarà suddivisa in due parti – ha spiegato il cantante – nel quale alterniamo i due artisti. Nella prima, più tranquilla, c’è una maggiore presenza di canzoni di Lucio Dalla. Nella seconda invece diamo uno spazio maggiore alla discografia di Luci Battisti che dà la possibilità al pubblico di alzarsi dalle sedie”.: 3398903522: 21.00 (ingresso a pagamento)