Molfetta: ai nastri di partenza 'MolFest'

MOLFETTA - Ai nastri di partenza la prima edizione di MolFest, il festival di cultura POP che si terrà a Molfetta (BA) sabato 29 e domenica 30 giugno 2024.Voluto fortemente dal Comune di Molfetta, il festival, ad ingresso gratuito, ha come principale obiettivo la valorizzazione della cultura locale e delle associazioni del territorio, con l’intento di sviluppare un percorso virtuoso che attivi potenti sinergie sul territorio. Alla guida del progetto il gruppo di lavoro di STEP srl, formato da esperti del settore dell’intrattenimento, punto di riferimento per la progettazione, organizzazione e realizzazione di grandi eventi. Ciò ha permesso lo sviluppo di un progetto accattivante e innovativo pensato per il grande pubblico da sempre desideroso di un evento di interesse culturale, di svago e di attrazione turistica: una grande festa in cui il vero protagonista sarà il territorio che ospiterà, per due giorni, l’energia dell’arte a 360 gradi. Tra colori, emozioni, suoni, parole e appartenenza vi sarà una narrazione perfetta, gentile, inclusiva: un’esplosione POP.Partendo dall’area musicale del festival che vede tra i protagonisti, oltre a svariate realtà artistiche locali, Gisella Cozzo, gli ANIMEniacs Corp. freschi dell’ultima edizione di Italia's Got Talent, i Crimson Dojo, band rap/metal che da anni gira la penisola, la cartoon cover band pugliese gli Ipergalattici, Andrea Rock e i Rosko’s e Cristina D’Avena ospite d’onore della giornata conclusiva.Non possiamo non citare Simone Bianchi, conosciuto in tutto il mondo come eccellenza del disegno nell’industria comics americana, che sarà al centro di un'attività speciale in Artist Alley e il prof. Giovanni Covone, che all’interno dell’area narrativa e fantasy, ci racconterà la relazione tra i Simpson e l’astronomia.Continuando il racconto del festival è indispensabile segnalare la presenza di Ubaldo Pantani, notissimo per le sue partecipazioni a “Che tempo che fa” e le esilaranti imitazioni in “Gialappa’s Show”, nonchè Paolo Camilli, attore, comedian e content creator, vincitore del premio "Screen Actors Guild Award 2023" per il miglior cast d'insieme in una serie drammatica con la seconda stagione di "The White Lotus”. Entrambi saranno tra gli ospiti dell’area movie, curata da Andrea Bedeschi, presentatore degli eventi di cinema e tv a Lucca Comics & Games nonché supervisore editoriale di BadTaste.it, il sito italiano di punta sul mondo dell’intrattenimento. A questi si aggiungono i doppiatori Alex Polidori (lo Spider-Man di Tom Holland), Mirko Cannella (Barry Keoghan in Saltburn e Gli spiriti dell’isola) e Massimo Triggiani (Wyatt Russell in The Falcon and the Winter Soldier, Jacob Anderson ne Il Trono di Spade).A raccontare il festival, tra gli altri, gli influencer Leonardo Decarli, Bertra, Daniele Calise e Lavalend che si uniranno alla squadra di Crossover Universo Nerd per la narrazione transmediale del festival.Tra gli ospiti anche Pasquale Facchini, game designer di Molfetta, enigmista e ludologo. Informatico di formazione, realizza videogame e ha curato la gamification dei contenuti della serie Tv “Braccialetti Rossi”, pubblicando vari giochi da tavolo. Sostenitore del gioco come strumento di educazione non formale e promuove l’unione e la collaborazione tra i popoli attraverso il gioco di ruolo e da tavolo.Tra i protagonisti, alla conduzione di panel e a raccontare novità, saranno presenti nomi noti del giornalismo nazionale tra cui Fabrizio Basso, giornalista e critico musicale di Skytg24 e Maurizio Di Fazio, autore e giornalista del gruppo L’Espresso, de Il Fatto Quotidiano e di Vanity Fair. Altra importante presenza del mondo della stampa nazionale, Leonardo Metalli, inviato speciale, autore e conduttore tv attualmente in forza alla redazione cultura del TG1 che presenterà il suo docu film “Voglio vivere così...e felice Canto!” un documentario sulla vera vita e gli amici del grande tenore Luciano Pavarotti.Il programma dei tre palchi sarà arricchito anche dalle attività di Comics&Science, progetto di comunicazione scientifica a fumetti di CNR Edizioni: capitanati da Jacopo Peretti, saranno ospiti gli autori Diego Cajelli e Andrea Scoppetta, che proporranno un coinvolgente panel rivolto al pubblico sulla sfida “Fantascienza vs Fantasy”.Il cuore pulsante del progetto rimane comunque l’attività che ha visto il coinvolgimento di oltre 60 associazioni del territorio, che produrrà oltre 100 eventi distribuiti in tutto il centro storico di Molfetta: un tripudio di attività esperienziali offerte al pubblico sempre al centro delle attività.Un’espressione di questa volontà è manifestata anche nello sviluppo dell’arredo urbano la cui creatività è affidata a giovani artisti pugliesi coordinati da Emanuela Carbonara tra cui troviamo: Alessia Di Sisto, Cosimo De Stena, Deborah Di Bari, Gabriele Mastropasqua, Gaetano Ciccolella, Gaia Aloisio, Luca Occhinegro, Riccardo Quacquarelli.In un elenco che non potrà mai essere esaustivo, citiamo: la collaborazione con Il Volta, uno dei più importanti eventi europei di fotografia cosplay, la mega caccia al tesoro a tema Fantasy, a cura di Splash Comics con il coinvolgimento della Lega Navale sezione di Molfetta, che si concluderà all'Approdo di Sant'Andrea con le emozioni del villaggio medievale fantasy. L’atmosfera diventa sfidante nelle cornici più suggestive, a due passi dal mare, con l’area esports sviluppata nella Sala dei Templari a cura di Qlash, e l’area Gioco a cura di PLAY On Tour sulla Banchina Seminario dove aziende come Dadi e Mattoncini, Asmodee e DV Giochi saranno l’anima ludica della manifestazione.Infine da citare, presso il Giardino dei Mammoni, l’esperienza del tunnel sensoriale ideato e progettato dalla Lega del Filo d’Oro per provare ad immergersi nelle percezioni dei cinque sensi.Ancora da sottolineare l’inventiva dei creatori di oggetti fantastici nelle mostre dei props inserite nel Torrione Passari con un vero e proprio “Dietro le quinte del Trono di Spade”: grazie infatti al gruppo GOT Puglia sarà possibile osservare da vicino i costumi, gli oggetti di scena e anche le uova di drago presenti nella famosa serie TV tratta dal romanzo di George Martin. Alla fine del tour, ci sarà la famosa “foto ricordo” da scattare sul famigerato trono.Emozionanti anche le misteriose Sirene che trasformeranno MolFest in un evento diviso tra mitologia e realtà nella splendida cornice dell'approdo di Sant'Andrea che si trasformerà in uno scenario unico in cui le mitologiche figure si muoveranno tra il mare e la battigia con il loro canto unico. Ancora da citare l’esposizione di auto famose dal mondo del cinema e delle serie tv, ed ancora le parate che coloreranno le vie del centro dove si svilupperà l’attesissima mostra mercato in Corso Dante e in Piazza Garibaldi.Non finisce qui: non tradendo la posizione della Puglia quale terra di frontiera tra ovest ed est, si concretizza al MolFest un'area tutta dedicata al mondo orientale localizzata nella Villa Comunale dove troveremo il Kpop con le migliori crew pugliesi quali Heavens, QTDreams, Misul Crew, Zero O’ Clock, coordinate da KST, una delle più grandi associazioni organizzatrici di contest ed eventi dedicati al Kpop e alla Corea del Sud.Ancora da citare il softair con l’associazione One Shot e il mondo Marvel e Ghostbusters targato Real Avengers Italy e tutta la magia, i colori e l’inventiva del Cosplay con Apulia cosplay, Dragonball Puglia, GOT Puglia, Jojo_Bizzarri_Raduni e Behind Animation che gestirà l’attesa gara cosplay, momento di aggregazione per tutti gli appassionati del settore. Occhio di riguardo anche per il sociale e la sensibilizzazione con l’attività a tema principesse Disney a cura di Pandora - Centro antiviolenza.A concludere questa prima carrellata di iniziative che animeranno la città nei giorni 29 e 30 giugno non potrà mancare la musica itinerante dei Valkanorr e dei Miwa e i suoi componenti.Le proposte di intrattenimento spaziano anche attraverso l’arte, il teatro, e gli spettacoli itineranti. Per citarne alcuni, Arterie Teatro proporrà uno spettacolo dedicato al tema della gentilezza che vedrà gli spettatori coinvolti direttamente sulle barche in collaborazione con il Circolo Nautico Ippocampo di Molfetta. Tra le strade della città si svolgerà il Game Book Crossing con attività di gioco e lettura e la simpatia dello spettacolo Spazzacamin, entrambi a cura della compagnia Il Carro dei Comici. Il Teatro dei Cipis presenterà un'attività dedicata ai bambini sulla terapia dell'abbraccio, e sempre per il pubblico dei più piccoli ci saranno laboratori e letture animate a cura di Giraffa a Pois. Infine l'orchestra del Liceo Fornari con un grande spettacolo musicale sul palco.Grande fiducia all’evento anche da parte di altri partner nazionali tra cui Echo Group, azienda leader nell’organizzazione di eventi legati al mondo del cinema, che porterà a MolFest i trailer in anteprima dei nuovi appuntamenti cinematografici estivi; il colosso della gadgettistica Maxdevil che porterà la sua esperienza dando la possibilità ad ogni visitatore di portarsi a casa un ricordo del festival; Fondazione Veronesi che offrirà ai visitatori l’esperienza di gioco basata sul web game “Smogville – Fino all’ultimo respiro” che permetterà loro di comprendere il legame tra inquinamento atmosferico e salute.L’immagine del manifesto è stata affidata ad Ennio Bufi, artista molfettese “Nel 1938 veniva dato alle stampe il magazine “Action Comics n°1” e in America iniziava il mito”. Con entusiasmo Bufi narra e descrive la sua opera e precisa come “riprendendone l'iconografia, questo manifesto intende essere un invito alla città a ripartire e a credere in sé stessa, perché i supereroi non avrebbero bisogno di una maschera se non dovessero nascondersi dal giudizio della gente”.“Molfetta, città che da sempre ha fatto dell’accoglienza e della convivialità uno dei suoi punti di forza, si sta preparando al meglio”. Interviene il primo cittadino Tommaso Minervini rimarcando impegno e dedizione, spendendo parole per la comunità “Siamo pronti ad accogliere tutti i nostri ospiti nel migliore dei modi. Quella del 29 e 30 giugno sarà una grande festa che riuscirà a coinvolgere tutti nel nome della gentilezza e della convivialità. Per noi si tratta di una grande opportunità. Ci abbiamo creduto da subito, forti anche del fatto che Molfetta e i molfettesi hanno sempre saputo dare il massimo nelle occasioni importanti. Ringrazio sin d’ora tutti coloro che hanno lavorato in questi mesi e che si impegneranno per rendere MolFest la più grande opportunità di promozione del territorio e della nostra capacità di accoglienza”.“Il tema di questo evento è Kindness, un termine che rimanda alla gentilezza, alla cortesia, alla cordialità, all’empatia, alla cura verso il prossimo ed all’inclusione”. Fanno eco alle parole del sindaco, quelle dell’assessore alla socialità Anna Capurso “Il MolFest propone un divertimento sano che valorizza le diversità, che favorisce la sinergia e la collaborazione fra l’amministrazione comunale, le tante associazioni, i bimbi dell’asilo nido, gli anziani, i tantissimi giovani, le persone con disabilità, tutti pronti a condividere creatività, divertimento e belle emozioni, per vivere il nostro centro storico in un clima festoso”."Riprendiamo la parola "kindness" tema dell'evento per indicare quello che per noi e la nostra squadra di lavoro è stato il primo pensiero avuto nell'incontro e nella conoscenza con il Comune di Molfetta e le associazioni locali" dichiarano Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca di STEP srl (Stage Event Productions) e proseguono "Gentilezza che è stata ed è il punto di forza della grande macchina organizzativa che con un lavoro in perfetta sinergia ed in completo accordo ha permesso la messa a terra di un progetto, MolFest, a cui noi teniamo in particolar modo. Ringraziamo dunque tutte le associazioni, ringraziamo il Comune ed i cittadini per l'accoglienza e collaborazione non scontate ed in questo caso preziosissime. Il nostro Gianluca Del Carlo, ideatore del progetto MolFest, insieme a tutta la famiglia C.F.C., ha lavorato e sta portando avanti in completa sintonia con il territorio un progetto che ha tutte le caratteristiche di un evento dal posizionamento importante per contenuti artistici e culturali, posizione geografica, innovazione. Gli ospiti hanno accettato sin da subito e con entusiasmo il nostro invito e siamo certi che questa prima edizione sarà brillante, emozionante e divertente per tutti."L’ideatore del progetto, Gianluca Del Carlo, direttore di Produzione e Capo Progetti delle aziende STEP e LEG dichiara “E’ sempre emozionante lavorare ad un nuovo progetto che ha la più grande ambizione di sviluppare le sinergie locali in un evento che risulti accattivante per il grande pubblico. La risposta del Comune e di tutte le associazioni locali è stata veramente positiva e riteniamo che ci siano le premesse per un bellissimo percorso condiviso. Ricordiamoci però che unire le forze è solo l'inizio, mantenerle unite sarà il primo successo e sviluppare questa sinergia nel medio-lungo periodo è il vero obiettivo del lavoro…come? con la gentilezza!”.MolFest, la nuova creatura del circuito C.F.C. (Comics Festival Community), sarà una grande occasione di svago, di arricchimento emozionale, un luogo in cui per due giorni, con apertura dalle 16.30 fino alla mezzanotte, tutti, dai più grandi ai più piccoli, avranno la possibilità di divertirsi, scoprire novità del mondo pop e di immergersi nella “gentilezza” che questo evento offrirà.Per la parte organizzativa si ringrazia HOLLY agenzia di marketing ed eventi, guidata da Gianni Spano e Vito Ballarino, che collaborerà alla realizzazione dell’evento.L’ingresso è gratuito.Sabato 29 e domenica 30 giugno, in entrambi i giorni apertura alle 16.30 con attività fino a mezzanotte.