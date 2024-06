Rocambolesco inseguimento sulla SS16: polizia insegue una banda di ladri d'auto

BARI - Un rocambolesco inseguimento ha avuto luogo ieri sulla Strada Statale 16 (SS16) ed ha coinvolto diverse volanti della Polizia di Stato e un'Audi A3, veicolo utilizzato da una banda di ladri d'auto che nelle ultime settimane ha seminato il panico nella provincia di Bari.L'inseguimento è iniziato quando la Polizia ha intercettato l'Audi A3 sospetta, riconducibile ai furti di auto avvenuti recentemente. La banda, composta da individui estremamente agguerriti, ha tentato di sfuggire alle autorità a bordo del loro veicolo, equipaggiato in modo insolito.Il mezzo usato dai ladri Secondo le testimonianze di alcuni automobilisti che si trovavano a passare sulla SS16, l'Audi A3 aveva montato sulla parte anteriore un rostro artigianale, presumibilmente utilizzato per agganciare e spingere le auto delle vittime, facilitando così i furti. Questa attrezzatura insolita ha attirato l'attenzione, confermando la natura organizzata e tecnologicamente equipaggiata della banda.Dopo un'inseguimento ad alta velocità tra Giovinazzo e Santo Spirito, i malviventi hanno deciso di abbandonare il veicolo sulla strada, cercando poi di dileguarsi a piedi nei campi circostanti. Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato le ricerche nella zona, coinvolgendo unità cinofile e un elicottero per sorvolare l'area.La Polizia di Stato ha intensificato i controlli lungo la SS16 e nelle aree limitrofe, invitando i cittadini a segnalare eventuali movimenti sospetti. "Stiamo lavorando senza sosta per assicurare questi individui alla giustizia," ha dichiarato un portavoce della Polizia, rassicurando la comunità sull'impegno delle forze dell'ordine nel combattere la criminalità locale.