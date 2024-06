Molfetta: Festa in onore della Madonna della Pace

MOLFETTA - Il quartiere di Levante si appresta a celebrare il prossimo 7 giugno la festa della Madonna della Pace, titolare dell’omonima parrocchia di Molfetta.La comunità parrocchiale si sta preparando con la novena a questa ricorrenza, che ogni anno si celebra nel giorno della Dedicazione della Chiesa, avvenuta il 7 giugno 1998.Il 6 giugno ci sarà, inoltre, un Concerto in onore della Madonna della Pace eseguito dall’Orchestra MusicaInsieme e dall’Associazione di Promozione Sociale Note di Puglia, che vedrà la partecipazione del mezzosoprano Marian Candirri. Dirige il Maestro Benedetto Grillo.Saranno eseguiti brani di Caccini, Mascagni, Franck, Rota e Morricone.L’orchestra MusicaInsieme di Molfetta, composta dagli allievi di strumento dell’Associazione MusicaInsieme e da allievi di altre istituzioni, nasce ispirandosi al Metodo Suzuki che permette ai bambini, sin dai primi anni di vita di apprendere uno strumento musicale e di conoscere l’esperienza dell’Orchestra sin da subito. Vincitrice di numerosi concorsi musicali, l’Orchestra MusicaInsieme è ospite di importanti Festival ed Enti pubblici e privati accreditati presso la Regione Puglia, il Miur e il Ministero dei Beni Culturali.L’associazione di promozione sociale “Note di Puglia” si propone come punto d’incontro e di scambio di esperienze per tutti coloro che desiderano far crescere l’elaborazione di idee e il confronto tra gli artisti e il territorio. L’ensemble, il cui scopo è di promuovere e far conoscere il vasto repertorio che spazia dal quartetto d’archi sino all’orchestra da camera, è costituito da professionisti del settore desiderosi di offrire ad un pubblico vasto e variegato un progetto culturale e artistico continuamente nuovo e attuale nei temi e nei contenuti. L’attività musicale dell’associazione prevede un’orchestra da camera composta interamente da donne pugliesi animate da talento, passione e voglia di offrire un contributo ed un esempio in nome della parità di genere e che raccogliendo l’esperienza di precedenti formazioni orchestrali riunisce alcune tra le migliori musiciste delle Province di Bari e BAT.Venerdì 7 giugno, Festa della Madonna della Pace, verrà celebrata una messa nel quartiere, in via Di Vagno, a cui seguirà la fiaccolata con l’icona (realizzata 25 anni fa dal maestro Matteo Mangano) fino in parrocchia, dove ci sarà l’atto di affidamento alla Madonna con il vescovo Mons. Domenico Cornacchia.A Lei, Madre della Sorgente della Pace, eleviamo preghiere per invocare il dono della pace nei piccoli e grandi conflitti che affliggono il nostro pianeta.