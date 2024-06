Mostra di Arte Moderna del XX° e XXI° secolo a Bari: un ponte tra passato e presente

Un'Esposizione di Grandi Nomi dell'Arte Italiana



La mostra presenta opere grafiche e pittoriche di rinomati artisti come:





Antonio Bibbò

Ennio Calabria

Carlo Carrà

Domenico Cantatore

Felice Casorati

Piero Dorazio

Miguel Gomez

Emilio Greco

Renato Guttuso

Mino Maccari

Ferruccio Magaraggia

Marino Marini

Nicola Morea

Ennio Morlotti

Aligi Sassu

Mario Schifano

Questa esposizione offre una finestra su alcune delle grandi personalità che hanno contribuito a rendere il panorama artistico italiano rinomato in tutto il mondo.



Dettagli della Mostra



La mostra sarà aperta al pubblico dall’8 giugno al 13 luglio 2024. Gli orari di apertura sono dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, con ingresso libero. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per i visitatori di ammirare opere che attraversano diverse epoche, creando un dialogo tra il passato e il presente dell’arte italiana.



Un Evento Culturale Imperdibile



Il Museo dei Pigmenti Colorati e il Centro d'Arte Santa Teresa dei Maschi offrono una cornice suggestiva per questa esposizione, combinando la bellezza dell'arte barocca con la modernità delle opere in mostra. Grazie alla curatela di Nicola Morea e alla collaborazione con Bibart Biennale d’Arte e Vallisa Cultura, questa mostra promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati d'arte e per chiunque voglia scoprire l'evoluzione dell'arte italiana dal XX° al XXI° secolo.



Non perdete l'occasione di visitare questa straordinaria esposizione e di immergervi nella ricchezza del patrimonio artistico italiano.

BARI - Bari ospita una straordinaria mostra di Arte Moderna presso il Museo dei Pigmenti Colorati, situato nel Centro d'Arte Santa Teresa dei Maschi, una chiesa barocca del 1660 nel cuore del centro storico. L'evento, curato dall'artista e collezionista Nicola Morea in collaborazione con Bibart Biennale d’Arte e Vallisa Cultura, offre una selezione di lavori di alcuni dei più importanti artisti italiani del XX° e XXI° secolo.