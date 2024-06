'Nessun Dorma': il concerto-evento che illumina l’alba di Trani si prepara per la seconda edizione

Celebrazioni per Giacomo Puccini



Il concerto di quest'anno acquista un significato particolare poiché coincide con le celebrazioni per i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini. La celebre romanza "Nessun Dorma" dall'opera "Turandot" sarà uno dei momenti culminanti dell'evento, rendendo omaggio al grande compositore italiano.



Il programma musicale



Il Duo Alborada, composto dai pianisti Alfonso Soldano e Giuseppe Greco, sarà protagonista dell'evento. I due talentuosi musicisti pugliesi, noti a livello internazionale, si esibiranno su due pianoforti grancoda, creando un dialogo musicale unico e coinvolgente. Il repertorio, che accompagnerà il pubblico dal buio della notte fino all'alba, includerà brani elegiaci come "Clair de Lune" di Debussy e il marziale "Vincerò" di Calaf.



Un'organizzazione impeccabile



La presentazione dell'evento, moderata dalla giornalista Annamaria Natalicchio, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e degli organizzatori, che hanno illustrato i dettagli di questa straordinaria iniziativa. Lucia De Mari, assessore alle Culture della Città di Trani, ha espresso il forte sostegno del comune per eventi che promuovono la cultura e valorizzano il territorio.



La madrina dell'evento e lo streaming con la Cina



Grazia Di Bari, consigliera regionale, sarà la madrina dell'evento. Ha annunciato che il concerto sarà trasmesso in streaming in Cina, in omaggio agli studenti dei conservatori cinesi che saranno ospiti in Puglia per perfezionare la loro formazione artistica. Questo scambio culturale rafforzerà ulteriormente i legami internazionali e promuoverà la regione come polo attrattivo per la musica classica.



Dettagli pratici e biglietti



Il concerto sarà presentato dalla speaker di Radio Norba, Angela Molinari. Prima dell'inizio, gli spettatori potranno gustare le delizie dell'Officina del Gusto di Trani, creando un preludio dolce alle note sul mare. I biglietti per l'evento sono già disponibili e possono essere acquistati presso il Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani e online tramite Viva Ticket.

TRANI - La magia dell'alba e la grande musica si incontrano nuovamente a Trani per la seconda edizione di "Nessun Dorma", un concerto-evento unico nel suo genere. Presentato nello spettacolare scenario del Trabucco Tormaresca, l'evento si terrà il 20 luglio presso il Molo San Nicola - Faro Verde, promettendo un'esperienza sensoriale indimenticabile.L'edizione di quest'anno si preannuncia ancora più speciale, con l'ambizione di diventare un evento di richiamo internazionale, paragonabile ai celebri concerti estivi della costiera amalfitana e della costa meridionale francese. Il suggestivo scenario del Molo San Nicola - Faro Verde, con il concerto che inizierà alle prime luci dell'alba, offrirà agli spettatori una visione mozzafiato del mare Adriatico.