Le Nora, da oggi il nuovo singolo 'Lilith'

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali “LILITH” il nuovo singolo della giovane cantautrice Le Nora, scritto e prodotto insieme a Natan e distribuito da The Orchard.

Artista eclettica, anima in continua evoluzione che racchiude contemporaneamente energia positiva e vibrazione oscura, agitazione e meditazione, LE NORA dopo il singolo “Il mio mostro” uscito a maggio e che vanta la collaborazione di Stabber, torna con un nuovo brano ispirato all'omonimo personaggio biblico.

«Per la scrittura di “LILITH” – racconta Le Nora - ho scelto di evocare l’archetipo della donna con questa figura antichissima ispirata inizialmente dalla lettura di un libro di favole, uno dei miei espedienti preferiti per riconnettermi con il lato più puro della mia immaginazione. Le storie antiche mi sanno sorprendere ogni volta, sono dei modelli di carta capaci di sovrapporsi perfettamente alle mie esperienze di vita nel tempo. In questo caso ho rubato lo sguardo infiammato di Lilith per raccontare rabbia amara e presa di coscienza. LILITH è il racconto di come ho restituito al mio corpo la sua libertà, un inno alla scelta consapevole».

Il brano, intriso di un’atmosfera tra l’etnico e l’elettronico, risente anche musicalmente delle esperienze di vita e della sperimentazione artistica della cantautrice, divisa tra Londra, Italia, Tailandia e i “non luoghi” della sua mente. A pad eterei e synth aggressivi si sovrappone il calore delle percussioni, della chitarra classica e delle voci del coro, echi senza tempo che si uniscono al racconto di una delle storie più antiche dell’umanità.

LE NORA è nata in Italia, sbocciata a Londra, persa in Asia e ritrovata a Milano. Giovane cantautrice dal gusto eclettico, Le Nora è contemporaneamente energia positiva e vibrazione oscura, agitazione e meditazione.

Dopo sette anni di attività nel music business a Londra in cui ha sperimentato varie sonorità (dall’hard rock al reggae, passando per progetti inediti underground suonati sui palchi di tutto il Regno Unito) e diverse collaborazioni come autrice, durante un viaggio in solitudine in Tailandia nasce Le Nora: il suo primo progetto solista in lingua italiana. L’amore per la dimensione live è palese dal primo passo che Le Nora compie sul palco; solo nel 2022 si esibisce live per tutta la primavera/estate tra nord e centro Italia, calcando diversi palchi: da quello del Largo Venue a Roma, in apertura al Kaki King world tour, a quello dell’Open Stage X Eurovision, passando per l’Arci Bellezza. Prende parte inoltre a diversi festival italiani, tra cui l’Artfall Festival, il Festival delle Cose Belle e il Sofar Sounds; è anche stata scelta per cantare gli inni nazionali alla finale dell’Italian Super Bowl allo stadio Dall’Ara di Bologna. Sempre nello spazio di un anno, Le Nora diventa artista ambassador di Open Stage, apparendo in tutta la città di Milano in billboard e manifesti e collabora con realtà come Tuborg, ATM, Durex e Rockit.

Nel 2023 continua a cantare le sue canzoni in giro per l’Italia, passando per la tappa sanremese dell’RDS Summer Festival, per la Sicilia durante l’Eolie Music Fest, e per Roma in occasione del decennale della rassegna “Spaghetti Unplugged”.

A giugno Le Nora viene chiamata a prendere parte alla band, tutta al femminile di Denise Faro, che apre tutte le date del tour di Vasco Rossi negli stadi “Vasco Live 2024”.