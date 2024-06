Noicàttaro, Parco Urbano Polifunzionale: al via i lavori. Innamorato: 'Un’altra promessa mantenuta'

NOICATTARO - Al via il cantiere del nuovo parco urbano polifunzionale del Comune di Noicàttaro, opera strategica finanziata all’interno delle linee del PNRR “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 – Intervento 2.2 b” , per un importo di 3 milioni e 700 mila euro.“Una promessa fatta nel primo mandato e oggi mantenuta: nuova sede del mercato settimanale, plateatico, area per fiere e concerti e tanto altro. Siamo particolarmente felici di annunciare l’avvio dei lavori di questo importante cantiere che rappresenta il risultato di un lavoro di progettazione condivisa con la cittadinanza, con i commercianti e le sigle sindacali dei mercatali”, annuncia il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.Il progetto prevede la realizzazione di un’area mercatale ampia, ma non solo. Il parco urbano polifunzionale permetterà di realizzare anche uno spazio destinato a plateatico, parcheggi, un’area per ospitare concerti, servizi e giochi per i più piccoli. Particolare attenzione è stata rivolta ai materiali e alle tecnologie sostenibili, pavimentazioni drenanti, coperture fotovoltaiche e particolari sistemi di videosorveglianza.“Il parco sorgerà in un’area che si connota come di recente sviluppo che offre importanti servizi e che, per la sua superficie, risulta essere idonea alla realizzazione di questo spazio urbano polifunzionale. L’area che si ha a disposizione permette, infatti, la realizzazione di una “piazza” dedicata agli eventi condivisi come fiere, sagre e grandi manifestazioni a cui si affiancano zone destinate a eventi per la comunità, concerti, svago e zone per il passeggio, incontro e relax”, spiega l’assessore allo Sviluppo del Territorio Vito Santamaria.“Dotiamo la città di un ulteriore spazio verde aggregativo, adattabile a usi diversi. Era un sogno e oggi diviene realtà e per questo devo ringraziare quanti lo hanno reso possibile, a cominciare dai consiglieri comunali Luca Cinquepalmi e Annarita Didonna che hanno operato con professionalità e abnegazione nella commissione III “Servizi alle Imprese”, conclude il sindaco.