Noicàttaro, terminati i lavori per la nuova rete fognaria. Innamorato: 'Basta allagamenti a causa delle precipitazioni abbondanti'

NOICATTARO - Sono terminati i lavori per la realizzazione dell’impianto di fogna bianca e sistema di raccolta delle acque piovane, iniziati a settembre 2023. Il lotto di interventi ha coinvolto via Marconi, via Zara, tratto finale di via Dante, intersezione tra via Giovanni XXIII e via Carmine, grazie a un finanziamento del ministero dell’Interno di 1 milione e 200 mila euro. L’intervento è stato finalizzato a captare, raccogliere e convogliare le acque piovane ed evitare allagamenti in occasione di precipitazioni particolarmente abbondanti e sempre più frequenti.“Con la realizzazione della segnaletica orizzontale, si è concluso un fondamentale cantiere che ha finalmente risolto il problema degli allagamenti in alcune zone del paese. Con le piogge dei mesi di maggio e giugno, abbiamo già potuto constatare il funzionamento delle caditoie che riescono a captare la totale portata delle acque evitandone la stagnazione”, spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.“Siamo consapevoli che ci sono ancora aree del paese in cui l’assenza di questi impianti come questo genera disagi e allagamenti. Perciò vogliamo estendere il campo d’azione intercettando ulteriori finanziamenti che ci permetteranno di intervenire con la realizzazione ex novo di ulteriori impianti laddove mancanti, ma anche con l’implementazione di un sistema fognario non più adeguato a sostenere carichi di acqua piovana particolarmente abbondanti come negli ultimi anni”, conclude l’assessore allo Sviluppo del Territorio Vito Santamaria.