Arriva 'La Treccia' nelle sale cinematografiche: una storia di speranza e solidarietà

Trama e protagonisti



Il film narra la storia di tre donne che, nonostante provenienze e destini diversi, decidono di ribellarsi alle difficoltà che la vita ha loro riservato, intrecciando inconsapevolmente una rete di speranza e solidarietà. Le protagoniste della vicenda sono interpretate da Fotinì Peluso, Kim Raver e Mia Maelzer.



Ambientazioni e produzione



"La Treccia", girato tra Monopoli e Conversano in Puglia nel 2022, si articola in tre episodi collegati ambientati in Italia, Canada e India. Nel nord dell'India, a Niyamatabad, Smita, una donna "intoccabile", lotta per garantire un futuro migliore alla sua giovane figlia, prendendo una decisione drastica di lasciare tutto e cercare una vita migliore nel sud del paese.



In Italia, Giulia si trova a gestire il laboratorio di cascatura della famiglia, ma un incidente grave coinvolge suo padre e mette a rischio l'azienda di famiglia. Nel frattempo, in Canada, Sarah, un'avvocatessa di successo, scopre di avere un tumore al seno proprio mentre è in procinto di essere promossa a capo dello studio legale.



Produzione e distribuzione



"La Treccia" è una produzione di Indigo Film in coproduzione con Curiosa Films e Moana Films, insieme a Forum Films, SND, France 2 Film, Panache Productions & La Compagnie Cinematographique. Il film ha beneficiato del supporto dell'Apulia Film Fund della Apulia Film Commission e della Regione Puglia attraverso le risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, e del Bando coproduzioni minoritarie 2020 della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. La distribuzione in Italia è gestita da Indigo Film.



"La Treccia" promette di offrire non solo un racconto avvincente e toccante delle lotte personali e delle vittorie delle sue protagoniste, ma anche una rappresentazione visivamente ricca e culturalmente sfaccettata delle diverse realtà geografiche in cui si svolgono le storie.



Per gli appassionati del cinema che cercano una storia profonda e emozionante, "La Treccia" rappresenta un appuntamento imperdibile nelle sale cinematografiche italiane.

BARI - A partire da domani, giovedì 20, arriva nelle sale italiane "La Treccia", il nuovo film diretto da Laetitia Colombani e basato sull'omonimo best seller internazionale della stessa regista.