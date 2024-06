Nomine ai vertici Ue: oggi Meloni in Parlamento prima del Consiglio europeo

ROMA – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà oggi impegnata in Parlamento per presentare le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno. In mattinata, Meloni interverrà alla Camera dei Deputati alle 9:00, per poi spostarsi al Senato alle 15:00. Il Consiglio europeo affronterà temi cruciali per l’Unione Europea, e le comunicazioni della premier serviranno a delineare la posizione italiana in merito.Contestualmente, sembra sempre più definito il pacchetto di nomine ai vertici delle istituzioni europee. Secondo indiscrezioni provenienti da Bruxelles, il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dovrebbe essere riconfermata. A completare il quadro delle nuove nomine, la premier estone Kaja Kallas sarà incaricata della direzione della politica estera, mentre il premier portoghese Antonio Costa assumerà la presidenza del Consiglio Europeo. L'Italia dovrebbe ottenere una vicepresidenza, con il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto in pole position per il ruolo.Il pacchetto di nomine è il risultato della strategia "prendere o lasciare" portata avanti dai leader europei Emmanuel Macron e Olaf Scholz, con l’obiettivo di blindare un'intesa tra le principali famiglie politiche europee: Popolari, Socialisti e Liberali. Il blocco europeista ha spinto per un accordo solido che coinvolge anche Roberta Metsola, la quale dovrebbe ottenere un secondo mandato come presidente del Parlamento Europeo.La premier Meloni ha lavorato per garantire all’Italia un ruolo significativo nelle nuove nomine europee. L'ottenimento di una vicepresidenza rappresenta un risultato importante per il governo italiano, rafforzando la posizione del paese all'interno delle istituzioni comunitarie. La conferma di Fitto in un ruolo di alto profilo potrebbe favorire ulteriormente gli interessi italiani in Europa.