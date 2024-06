Novoli, 'Birre D’Autore' verso l'epilogo

Dove: Polo Biblio Museale di Novoli - Ex Asilo Tarantini Via Lecce, 46

Quando: martedì 2 luglio ore 20.30

Contributo per la serata: €3.00

Info e prenotazioni: 3202125332 (Simone) 3295459310 (Aristodemo)

NOVOLI - Giunge al termine Birre D’Autore, la rassegna nata per indagare le innumerevoli relazioni tra birre, letteratura, arte, linguaggi. Dopo l’ottimo successo dei primi due appuntamenti, è tempo del terzo e ultimo incontro per il progetto nato dalla collaborazione tra Sulle vie della Birra e Fucina Sociale, inserito nelle attività del Nodo Galattica Novoli, all’interno degli spazi del Polo biblio museale. Il progetto ha ricevuto anche il patrocinio di Unionbirrai.Martedì 2 luglio, chiusura della manifestazione con Kalevala, un canto per la birra. Questo testo rappresenta il poema epico più arcaico che sia arrivato fino a noi.Intriso di sciamanesimo, mitologia, pervaso da un profondo senso della natura e da un'ammirazione sconfinata del potere della musica e del canto, il Kalevala si stacca dall'epica omerica e germanica. Non canta imprese di guerrieri. I suoi eroi sono maghi, cantori, fabbri, assai più abili nella poesia che nell'uso delle armi. Non cercano gloria, ma si contendono l'amore delle belle fanciulle lapponi e il loro confronto avviene quasi unicamente nel campo della parola creatrice. Non un poema eroico bensì un racconto cosmogonico che si muove tra poesia popolare e letteratura colta. Una testimonianza della vita, degli usi e dei costumi quotidiani delle popolazioni balto-finniche, che racchiude elementi e tradizioni antichissime. Il cuore di questo poema è rappresentato dal “canto della birra”, che narra dell’antica tradizione brassicola ugro-finnica che presenta però innumerevoli punti di contatto con i moderni processi di produzione. Un testo in cui poesia, metafora e ironia diventano specchio dell’umana esistenza.Conduttore della serata come sempre Aristodemo Pellegrino, ideatore del progetto Sulle vie della Birra, che per l’occasione sarà accompagnato dalle musiche di Roberto Spels, chitarrista e polistrumentista con all’attivo innumerevoli progetti musicali e dalle letture di Fabio Rubino, attore diplomato presso la scuola d’improvvisazione Td’A, tra i fondatori della Compagnia Finibus Terrae Teatro, artista che vanta importanti esperienze presso Esteatro, Teatro Nucleo di Ferrara e con diverse compagnie toscane.Ospite della serata il Birrificio Baff di Lecce che nella recente Guida alle birre d’Italia Slowfood 2025 è stato segnalato come Birrificio Eccellente ed ha ricevuto la menzione di Birra Imperdibile per tre sue referenze, la Korasi e la Menella, la Veritaserus.Il Museo del Fuoco fornirà il contesto per il tema della serata.“Sarà una serata all’insegna della parola e del racconto” afferma Simone Caricato, presidente di Fucina Sociale “gli abbinamenti tra libri e birra questa volta celebreranno autori che hanno saputo raccontare la propria terra tra storie di viaggio e poesia, il tutto impreziosito dalla presenza di due artisti, che attraverso le loro performance teatrali e musicali accompagneranno i partecipanti nel magico mondo del Kalevala”.Appuntamento nel polo biblio museale di Novoli, in via Lecce 46, alle ore 20.30. Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione.