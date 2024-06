Locorotondo, presentazione del libro 'Governo senza popolo'

LOCOROTONDO - Giovedì 27 giugno 2024, ore 19:00, presso il giardino di Sala Guarnieri in Via Cavour, la libreria L'Approdo organizza la presentazione del libro "Governo senza popolo" dell'autore e storico Angelo Panarese. Durante l'evento, Angelo Panarese dialogherà con l'avvocato Roberto Russano.Il libro di Panarese offre una riflessione profonda sulla crisi della rappresentanza democratica e sulla distanza crescente tra governanti e cittadini. Un'occasione per discutere temi attuali e cruciali per il futuro della nostra democrazia.