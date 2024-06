Omicidio colposo e omissione di soccorso: indagato avvocato

Le indagini e le accuse



L'imbarcazione coinvolta nell'incidente appartiene alla famiglia di Furgiuele. Gli investigatori hanno individuato tre barche sospettate e si ipotizza che l'avvocato fosse alla guida di un cabinato di 18 metri al momento dell'incidente. Il cabinato sarebbe poi intervenuto per soccorrere Furgiuele, che era rimasto illeso nel kayak con Frazzica.



Ascoltato dagli inquirenti, Furgiuele ha dichiarato di non essersi accorto di alcuna collisione, né ammettendo né escludendo di averla causata. Ha inoltre specificato di essere intervenuto dopo aver realizzato che in mare c'era qualcuno che necessitava di aiuto.



L'incidente



Il drammatico incidente è avvenuto domenica 9 giugno. Cristina Frazzica, una biologa originaria di Taurianova e residente a Voghera, si era trasferita a Napoli per frequentare la PharmaTech Academy della Federico II. L'imbarcazione di Furgiuele è stata identificata grazie alle telecamere di sorveglianza di Villa Rosebery, la residenza del presidente della Repubblica affacciata sul tratto di mare dove è avvenuto il tragico evento.



In totale, sono stati sequestrati tre scafi nell'ambito delle indagini.



La vittima



Cristina Frazzica, ricordata per la sua passione per la biologia e il suo impegno accademico, lascia un vuoto enorme nella sua famiglia e tra i suoi amici. La giovane biologa era apprezzata per il suo spirito vivace e la sua dedizione agli studi, che l'avevano portata a Napoli per proseguire la sua formazione.

Prossimi Sviluppi



Le indagini proseguono per chiarire le circostanze esatte dell'incidente e le responsabilità coinvolte. Gli inquirenti stanno analizzando le prove raccolte e attendono ulteriori testimonianze per completare il quadro della vicenda. La comunità locale, intanto, segue con attenzione e commozione gli sviluppi del caso, sperando in una rapida e giusta risoluzione.

NAPOLI - Guido Furgiuele, avvocato di professione, è indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso in relazione alla tragica morte di Cristina Frazzica, la 31enne trovata morta nelle acque di Posillipo. Frazzica era a bordo di un kayak quando è stata uccisa a seguito dell'impatto con un'imbarcazione.