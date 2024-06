Oria, tutto pronto per la terza edizione del 'Generation Film Fest' dall'11 al 13 luglio 2024

- Il Generation Film Fest, ideato dalla direttrice artistica Nadia Carbone, è una rassegna cinematografica arrivata alla sua terza edizione che mette a confronto le nuove generazioni con quelle che hanno fatto, e faranno, la storia del cinema italiano. - Il, ideato dalla direttrice artistica Nadia Carbone, è una rassegna cinematografica arrivata alla sua terza edizione che mette a confronto le nuove generazioni con quelle che hanno fatto, e faranno, la storia del cinema italiano.





Il GFF nasce come incentivo culturale rivolto prevalentemente al territorio e come stimolo esperienziale destinato alle generazioni amanti della settima arte. Anche quest’anno sarà la città di Oria (BR) ad ospitare la rassegna per tre intense e bellissime serate, dall’11 al 13 luglio, presso il Chiostro di Parco Montalbano- Oria. Un programma ricco di iniziative e momenti culturali, dove il cinema sarà protagonista attraverso la proiezione di film, incontri pomeridiani con professionisti del settore, masterclass gratuite che permetteranno di scoprire i segreti del mestiere e dibattiti diventati ormai un faro creativo di connessione tra professionisti ed aspiranti cineasti.





In questo contesto il territorio ed i suoi artisti diventano testimonianza del luogo e del tempo che viviamo. "Vogliamo dare voce a chi ha voglia di esprimersi svelando i segreti del cinema e concedendogli le tecniche narrative delle arti visive" racconta la direttrice artistica Nadia Carbone "durante tutto l’anno il GFF ospita infatti workshop per chiunque voglia approcciarsi a questo mondo cosi affascinante".





In questa edizione, dall’11 al 13 Luglio, ogni giornata sarà dedicata a generazioni differenti:

- alle ore 18:30 avranno luogo le Masterclass Gratuite presso Palazzo Martini;

- alle ore 20:30 le serate proseguiranno al Parco Montalbano ai piedi del Castello Svevo, con l’incontro con gli Ospiti d'Eccezione del panorama Cinematografico.





Si parlerà l’11 Luglio del Cinema in Puglia, il 12 Luglio del Cinema Young e il 13 Luglio dei Maestri del Cinema. Le Masterclass daranno la possibilità d’interfacciarsi con il Produttore e direttore artistico Daniele Urciuolo parlando della realizzazione di cortometraggi con uno Speciale su Lina Wertmuller; il regista Tiziano Russo conosciuto per la serie SKAM Italia 5/6 per Netflix parlerà dell’importanza di trattare tematiche sociali che toccano le nuove generazioni sul grande e piccolo schermo, e nella terza ed ultima masterclass, lo sceneggiatore Gino Capone, racconterà aneddoti curiosi sui cinema storici ad Oria, e sui registi che l’hanno resa una location per film importanti.





Le giornate proseguiranno con talk e proiezioni che presto scopriremo.





Quest’anno c’è una novità che interesserà il GFF, il gemellaggio con il Fara Film Festival, un Festival Internazionale del Cinema ideato da Riccardo Martini e diretto da Daniele Urciuolo, che si svolge a Fara in Sabina (RI) e che ha l’obiettivo di promuovere il cinema locale, nazionale e internazionale, e di rafforzare il legame tra il territorio e la settima arte, sia dal punto di vista artistico-culturale sia come volano economico strategico del settore. Negli anni ha ospitato artisti del calibro di Giancarlo Giannini, Ornella Muti, Riccardo Scamarcio e molti altri. Questa collaborazione nasce dalla voglia di creare una connessione artistico culturale tra due regioni, Lazio e Puglia, da sempre culle del cinema Italiano.





Ingresso gratuito, i posti per partecipare come Gruppo Ragazzi Generation si possono prenotare scrivendo a: generationsegreteria@gmail.com





Media partners dell'evento sono: Giornale di Puglia, Italia Love Tv e Oria Notizie.