Ostuni, dal 13 al 19 giugno la mostra disegni sulla pace dell'artista Salvatore 'Depsa' De Pasquale

OSTUNI (BR) - Cosa chiede il mondo, cosa chiede Ostuni, cosa chiedono gli artisti ai grandi del "G7" riuniti a pochi chilometri da qui? E cosa, soprattutto, chiediamo al Santo Padre, Francesco? Di farsi portatori della pace.





E' questo il senso del nuovo appuntamento d'arte a Ostuni, con la mostra "Please, Peace! Scambiamoci un sogno di Pace" di Salvatore de Pasquale in arte Depsa. presso la Chiesa dello Spirito Santo di Ostuni.





La mostra, patrocinata dal Comune di Ostuni, dall’Arcidiocesi Brindisi-Ostuni, dalla Parrocchia Santa Maria Assunta in Cattedrale, dal Rotary Club Ostuni Valle d'Itria Rosamarina, da "Espressioni d’Arte", dal Meic gruppo di Ostuni e dall’Aifo, sarà inaugurata il 13 giugno alle 18:30 e resterà aperta fino al 19 giugno, dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20.





La mostra raccoglie gli splendidi disegni sulla pace opera di Depsa, illustre pittore e ritrattista oltre che notissimo autore di canzoni di grande successo come "Champagne" e "Gli amori" e di programmi televisivi storici come "La Corrida" e "Scherzi a parte". Depsa, professore di Sociologia della Comunicazione all'Università dell'Insubria (Varese) considera Ostuni da molti anni la sua città di elezione ed è componente del Rotary Club di Ostuni; uno dei disegni di Depsa verrà inviato come dono, alla fine della mostra, al Santo Padre, la persona più attiva al mondo nella ricerca della pace giusta per tutti gli uomini.